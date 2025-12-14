به گزارش خبرگزاری مهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز با همکاری بخشداری مرکزی و اداره آب و فاضلاب این شهرستان، به مناسبت شب یلدا رویدادی فرهنگی در آستانه بلندترین شب سال، با اجرای آداب و رسوم اصیل ایرانی برگزار می‌کند.

این همایش در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۶ عصر در مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ (تالار آقا کمال) آغاز خواهد شد.

در این همایش، مجموعه‌ای متنوع از آئین‌ها و رسوم ایرانی مرتبط با شب یلدا اجرا می‌شود؛ هدف از برگزاری این رویداد، پاسداشت میراث فرهنگی و تقویت پیوندهای اجتماعی در بلندترین شب سال است.

این برنامه با عنوان «شو چله» طراحی شده و فرصتی فراهم می‌آورد تا خانواده‌ها و علاقه‌مندان به فرهنگ ایرانی، در فضایی صمیمی و هنری گرد هم آیند و شب یلدا را با شکوهی خاص گرامی بدارند.