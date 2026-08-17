کشف ۲ خودرو و ۳ موتورسیکلت سرقتی در پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سهرابی‌منش، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف دو دستگاه خودرو و سه دستگاه موتورسیکلت سرقتی در شهرستان پردیس خبر داد.

فرمانده انتظامی پردیس اظهار کرد: گشت‌های فعال انتظامی با هوشیاری و کنترل مستمر وسایل نقلیه مشکوک در سطح حوزه استحفاظی، موفق به شناسایی و کشف دو دستگاه خودرو و سه دستگاه موتورسیکلت سرقتی شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از استعلام مشخصات وسایل نقلیه مشکوک، سرقتی بودن آنها را محرز کرده و نسبت به انتقال آنها به مقر انتظامی اقدام کردند.

سهرابی‌منش تصریح کرد: پس از انتقال خودروها و موتورسیکلت‌های کشف‌شده به پلیس، با مالکان آنها تماس گرفته شد تا برای انجام مراحل قانونی و تحویل وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

فرمانده انتظامی پردیس با تأکید بر تداوم برخورد با سارقان خاطرنشان کرد: مقابله قاطع با سارقان و پیشگیری از وقوع سرقت از برنامه‌های مستمر پلیس است و مجرمان بدانند در شهرستان پردیس جایی برای فعالیت نخواهند داشت.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا مأموران در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و اقدامات لازم را انجام دهند.