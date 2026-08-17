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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

کشف داروهای سقط جنین و مخدر در ۲ واحد صنفی فارس

کشف داروهای سقط جنین و مخدر در ۲ واحد صنفی فارس

شیراز- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز از کشف و ضبط مقادیری داروی سقط جنین و داروهای مخدر در بازرسی از ۲ واحد صنفی در یکی از شهرستان‌های فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خشنود گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر عرضه و فروش غیرمجاز داروهای سقط جنین در یکی از شهرستان‌های فارس، تیمی از کارشناسان واحد نظارت و مبارزه با قاچاق معاونت غذا و دارو برای بررسی موضوع به شهرستان اعزام شدند.

وی افزود: این بازرسی با هماهنگی و همکاری مقام قضایی و پلیس اماکن شهرستان و پس از اخذ مجوزهای لازم قضایی انجام شد و کارشناسان در جریان بازرسی از ۲ واحد صنفی، موفق به کشف و ضبط مقادیری فرآورده دارویی غیرمجاز شدند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: در این بازرسی‌ها، قرص‌های سقط جنین و داروهای مخدر کشف و ضبط شد و ۲ متهم نیز توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.

خشنود تصریح کرد: هر ۲ واحد صنفی با دستور مقام قضایی تعطیل و افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر عرضه و توزیع فرآورده‌های دارویی گفت: عرضه دارو خارج از شبکه رسمی و مراکز مجاز می‌تواند سلامت مردم را به‌طور جدی تهدید کند و معاونت غذا و دارو با جدیت با هرگونه عرضه غیرمجاز دارو، به‌ویژه داروهای سقط جنین و داروهای تحت کنترل، برخورد قانونی می‌کند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین با تأکید بر ممنوعیت عرضه دارو در مطب‌ها و کلینیک‌ها گفت: تنها مراکز مجاز برای عرضه و فروش دارو، داروخانه‌ها هستند و شهروندان باید داروهای مورد نیاز خود را از مراکز رسمی و مجاز تهیه کنند.

خشنود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فروش غیرقانونی دارو یا موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6918947

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