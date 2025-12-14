به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری صبح یکشنبه در نشست مشترک با هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بر نقش محوری مدیران استانی در تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تأکید کرد و عنوان داشت، خراسان شمالی نیازمند نگاه ویژه ملی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.

نوری در این دیدار با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه‌های عمرانی و حمل‌ونقلی استان، گفت: خراسان شمالی به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش ارتباطی خود در شمال شرق کشور، نیازمند نگاه ویژه ملی در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان به‌شمار می‌رود.

وی با تأکید بر عزم جدی مجموعه مدیریت استان برای رفع موانع اجرایی، تصریح کرد: با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، روند تکمیل پروژه‌های عمرانی شتاب بیشتری خواهد گرفت.

استاندار خراسان شمالی همچنین خاطرنشان کرد: تأمین و تخصیص به‌موقع اعتبارات، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ارتقای نظارت فنی بر پروژه‌ها، از جمله راهبردهای جدی استان برای افزایش بهره‌وری و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای است.