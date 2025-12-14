  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

۲۰۱ راننده و شرکت حمل‌ونقل به دلیل تخلف تحت پیگرد قرار گرفتند

۲۰۱ راننده و شرکت حمل‌ونقل به دلیل تخلف تحت پیگرد قرار گرفتند

سمنان- معاون اداره کل حمل‌ونقل استان سمنان از رسیدگی به تخلفات ۲۰۱ راننده و شرکت حمل‌ونقل در سطح استان خبر داد و گفت: هدف اصلی این اقدام، ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پارسا ظهر یکشنبه در بازدید از پایانه‌های سمنان از انجام نظارت و بازرسی بر شبکه حمل و نقل کالا و مسافر استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: هدف از این اقدام ارتقای ایمنی و کیفیت حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان است.

وی از رسیدگی به تخلف ۹۴ راننده بخش کالا و مسافر و ۱۰۸ شرکت حمل و نقل طی سال جاری خبر داد و افزود: برای این موارد تصمیمات لازم گرفته شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان از بررسی پرونده‌های تخلف در کمیسیون ماده ۱۲ خبر داد و اظهار کرد: تخلفات ۲۰ شرکت حمل و نقل کالا و مسافر رسیدگی شده است.

پارسا ادامه داد: عمده تخلفات بررسی شده شامل صدور بارنامه صوری، عدم رعایت مقررات کرایه، نقص در مدارک رانندگان و خودروها و تخلفات ایمنی و فنی بوده است.

وی از تداوم فعالیت تیم‌های گشت و کنترل جاده‌ای اداره کل راهداری در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و افزود: اعمال انضباط قانونی در حوزه حمل و نقل جاده‌ای از اهداف طرح است.

کد خبر 6688819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها