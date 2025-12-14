به گزارش خبرنگار مهر، سعید پارسا ظهر یکشنبه در بازدید از پایانه‌های سمنان از انجام نظارت و بازرسی بر شبکه حمل و نقل کالا و مسافر استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: هدف از این اقدام ارتقای ایمنی و کیفیت حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان است.

وی از رسیدگی به تخلف ۹۴ راننده بخش کالا و مسافر و ۱۰۸ شرکت حمل و نقل طی سال جاری خبر داد و افزود: برای این موارد تصمیمات لازم گرفته شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان از بررسی پرونده‌های تخلف در کمیسیون ماده ۱۲ خبر داد و اظهار کرد: تخلفات ۲۰ شرکت حمل و نقل کالا و مسافر رسیدگی شده است.

پارسا ادامه داد: عمده تخلفات بررسی شده شامل صدور بارنامه صوری، عدم رعایت مقررات کرایه، نقص در مدارک رانندگان و خودروها و تخلفات ایمنی و فنی بوده است.

وی از تداوم فعالیت تیم‌های گشت و کنترل جاده‌ای اداره کل راهداری در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و افزود: اعمال انضباط قانونی در حوزه حمل و نقل جاده‌ای از اهداف طرح است.