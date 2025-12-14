  1. جامعه
  2. شهری
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

تخت‌های مستقر در بستر رودخانه دربند با دستور قضایی جمع‌آوری شد

تخت‌های مستقر در بستر رودخانه دربند با دستور قضایی جمع‌آوری شد

شهرداری منطقه یک اعلام کرد: تخت‌ها و سازه‌های مستقر در بستر رودخانه دربند با هدف صیانت از حقوق عامه و حفظ محیط‌زیست، پس از اخذ دستور قضایی با همکاری پلیس کوهستان جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری منطقه یک تهران، تخت‌ها و سازه‌های مستقر در بستر رودخانه دربند با هدف صیانت از حقوق عامه و حفظ محیط‌زیست، پس از اخذ دستور قضائی با همکاری پلیس کوهستان جمع‌آوری شد.

محمدعلی باقری، دبیر ستاد هماهنگی امور کوهستان منطقه یک تهران گفت: پیش از اجرای این عملیات، اخطار کتبی به رستوران‌ها و واحدهای پذیرایی متخلف ابلاغ شده بود که پس از عدم توجه برخی واحدها به تذکرات قانونی، با همکاری عوامل پلیس کوهستان، جمع آوری تخت‌ها انجام شد.

وی افزود: برخورد قانونی با تجاوز به حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی در صورت تکرار تخلفات، تداوم خواهد داشت.

کد خبر 6688984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها