به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری منطقه یک تهران، تختها و سازههای مستقر در بستر رودخانه دربند با هدف صیانت از حقوق عامه و حفظ محیطزیست، پس از اخذ دستور قضائی با همکاری پلیس کوهستان جمعآوری شد.
محمدعلی باقری، دبیر ستاد هماهنگی امور کوهستان منطقه یک تهران گفت: پیش از اجرای این عملیات، اخطار کتبی به رستورانها و واحدهای پذیرایی متخلف ابلاغ شده بود که پس از عدم توجه برخی واحدها به تذکرات قانونی، با همکاری عوامل پلیس کوهستان، جمع آوری تختها انجام شد.
وی افزود: برخورد قانونی با تجاوز به حریم رودخانهها و منابع طبیعی در صورت تکرار تخلفات، تداوم خواهد داشت.
نظر شما