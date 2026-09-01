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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

درویشی: سد کبوترلانه از طرح‌های مهم تأمین آب کنگاور است

درویشی: سد کبوترلانه از طرح‌های مهم تأمین آب کنگاور است

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به اهمیت سد کبوترلانه، این طرح را از پروژه‌های شاخص حوزه آب استان دانست و بر ضرورت تداوم حمایت‌ها برای تکمیل طرح‌های آبی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح و آبگیری سد کبوترلانه کنگاور، با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های حوزه آب در استان، اظهار کرد: مجموعه آب منطقه‌ای کرمانشاه در اجرای پروژه‌های مهم آبی با مسائل و گره‌های حقوقی، مالی و اجتماعی متعددی مواجه بوده است.

وی افزود: با وجود این مشکلات، تلاش مجموعه کارشناسی و اجرایی استان موجب شده بخشی از این موانع برطرف و پروژه‌های مهم حوزه آب به مراحل اجرایی و بهره‌برداری برسند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به شرایط منابع آب استان گفت: کرمانشاه در برخی مناطق از منابع آب سطحی کافی برخوردار نیست و همین موضوع ضرورت اجرای طرح‌های تأمین، انتقال و مدیریت منابع آب را دوچندان کرده است.

درویشی با قدردانی از حمایت‌های انجام‌شده برای اجرای پروژه‌های آبی استان، تصریح کرد: تداوم این حمایت‌ها می‌تواند روند اجرای طرح‌ها را شتاب بخشیده و زمینه استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت‌های منابع آب استان را فراهم کند.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایت‌های اعتباری و مدیریتی، پروژه‌های مهم حوزه آب کرمانشاه با سرعت بیشتری تکمیل و در خدمت مردم و بخش‌های مختلف استان قرار گیرد.

کد مطلب 6934397

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