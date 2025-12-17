رشد ۲۰۰ هزار واحدی شاخص کل در یک هفته؛ سهامداران کماکان در زیان قدیمی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، معاملات بورس اوراق بهادار تهران در پایان آخرین روز کاری هفته با افت شتاب رشد شاخص کل و غلبه نسبی رفتار متعادل معامله‌گران به پایان رسید؛ بازاری که اگرچه از نظر نماگرهای اصلی همچنان در محدوده مثبت بسته شد، اما ترکیب اثرگذاری نمادهای بزرگ، کاهش شاخص آزاد شناور و داده‌های ارزش معاملات، نشانه‌هایی از احتیاط فعالان بازار پس از جهش‌های روزهای قبل را منعکس کرد.

افت آهنگ صعود شاخص کل در پایان معاملات

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۶,۵۷۰.۳۶ واحدی نسبت به روز کاری گذشته در سطح ۳,۷۶۷,۵۰۷.۶۷ واحد ایستاد. این در حالی است که بیشترین مقدار ثبت‌شده شاخص کل در طول معاملات امروز عدد ۳,۷۶۷,۵۰۹.۴۶ واحد و کمترین سطح آن ۳,۷۵۳,۰۰۸.۷۹ واحد بود که نشان می‌دهد دامنه نوسان شاخص نسبت به روزهای قبل محدودتر شده است.

بر اساس داده‌های معاملاتی، رشد امروز شاخص کل معادل ۰.۱۷ درصد بود که در مقایسه با افزایش‌های پرشتاب روزهای پیشین، نشانه‌ای از کاهش قدرت جریان افزایشی در بازار تلقی می‌شود.

رشد ملایم شاخص هم‌وزن و تصویر متعادل نمادها

در جریان معاملات امروز، شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۴,۸۶۵.۲۷ واحدی به عدد ۱,۰۴۸,۰۱۹.۹۳ واحد رسید. بررسی دامنه نوسان این شاخص نشان می‌دهد کمترین مقدار آن ۱,۰۴۳,۲۵۱.۶۷ واحد و بیشترین سطح ثبت‌شده ۱,۰۴۸,۰۲۲.۲۵ واحد بوده است.

بازدهی شاخص هم‌وزن معادل ۰.۴۷ درصد ثبت شد که بیانگر همراهی نسبی نمادهای کوچک و متوسط با روند کلی بازار است، هرچند شدت این همراهی کمتر از روزهای صعودی پرقدرت هفته جاری بوده است.

اختلاف مسیر شاخص آزاد شناور با سایر نماگرها

در حالی که اغلب شاخص‌ها با افزایش بسته شدند، شاخص آزاد شناور رفتار متفاوتی از خود نشان داد و با کاهش ۶,۷۰۴.۱۳ واحدی به سطح ۴,۷۱۴,۵۱۵.۷۳ واحد رسید.

این شاخص بیشترین مقدار ۴,۷۱۴,۵۷۰.۰۷ واحد و کمترین مقدار ۴,۷۰۵,۷۳۶.۳۵ واحد را در طول معاملات تجربه کرد. افت ۰.۱۴ درصدی شاخص آزاد شناور نشان می‌دهد فشار عرضه در سهام دارای شناوری بالا بیشتر از سایر گروه‌ها بوده است.

وضعیت شاخص‌های قیمتی و تفکیک بازارها

شاخص قیمت وزنی ارزشی با افزایش ۱,۱۵۴.۹۱ واحدی به عدد ۶۶۲,۲۳۴.۸۱ واحد رسید که معادل ۰.۱۷ درصد رشد بود.

همچنین شاخص قیمت هم‌وزن با افزایش ۲,۴۲۳.۹۷ واحدی در سطح ۵۲۲,۱۴۲.۱۰ واحد قرار گرفت و بازدهی ۰.۴۷ درصدی را ثبت کرد.

در بخش تفکیکی بازارها، شاخص بازار اول با افزایش ۲,۸۴۰.۳۷ واحدی به عدد ۳,۰۴۳,۹۲۵.۸۰ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز با افزایش ۱۹,۴۰۲.۹۴ واحدی در سطح ۶,۷۰۵,۴۶۰.۲۳ واحد متوقف شد.

ارزش بازار و آمار کلی معاملات

ارزش روز بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز به ۱۱۲,۴۸۳,۳۸۲.۹۷۷ میلیارد تومان رسید.

در بازار نقدی بورس، ۶۰۶,۹۷۸ معامله به ثبت رسید که ارزش این معاملات ۱۷۳,۶۲۳.۵۳۴ میلیارد تومان و حجم آن‌ها ۳۱.۷۵۶ میلیارد سهم بود.

بر اساس داده‌های معاملات خرد، ارزش معاملات خرد بازار سهام به ۱۴,۸۷۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز قبل کاهش محدودی را نشان می‌دهد و بیانگر افت نسبی هیجان معاملاتی در بازار است.

جریان نقدینگی و رفتار سرمایه‌گذاران

بررسی جریان پول در معاملات امروز نشان می‌دهد ۹۸۴ میلیارد تومان ورود نقدینگی از مسیر فروش حقوقی‌ها ثبت شده است.

همچنین ۴۴۷ میلیارد تومان خروج نقدینگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گزارش شد که نشان می‌دهد بخشی از منابع کم‌ریسک همچنان به سمت بازار سهام در حرکت است، هرچند شدت این جریان نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است.

سرانه خرید حقیقی‌ها در پایان معاملات امروز ۶۳.۳ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۳۶.۶ میلیون تومان ثبت شد که همچنان برتری نسبی خریداران حقیقی را نشان می‌دهد.

وضعیت صف‌های خرید و فروش و نمادهای بدون صف

در پایان معاملات روز چهارشنبه، ۲۵۶ نماد با صف خرید به ارزش ۱,۹۳۹ میلیارد تومان مواجه شدند.

در مقابل، ۳۵ نماد دارای صف فروش به ارزش ۱۲۶ میلیارد تومان بودند که نشان‌دهنده کاهش محسوس فشار فروش قفل‌شده در بازار است.

همچنین ۲۰۰ نماد مثبت بدون صف و ۲۰۳ نماد منفی بدون صف در بازار معامله شدند که حاکی از تعادل نسبی عرضه و تقاضا در بخش قابل توجهی از نمادهاست.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، نماد فارس با قیمت پایانی ۱۰,۱۶۰ ریال بیشترین اثر کاهشی را بر شاخص گذاشت و ۴,۳۳۹.۴۱ واحد از رشد شاخص را کاهش داد.

پس از آن، نماد فملی با اثر منفی ۳,۱۵۴.۴۲ واحد و نماد فولاد با اثر منفی ۱,۹۵۲.۷۴ واحد نقش مهمی در تعدیل رشد شاخص ایفا کردند.

در مقابل، نماد شبندر با اثر ۲,۱۸۸.۳۶ واحد، نماد تاپیکو با اثر ۲,۰۶۶.۷۳ واحد و نماد شستا با اثر ۱,۸۰۲.۱۴ واحد از جمله نمادهای حامی شاخص کل بودند.

نمادهای پرتراکنش بورس تهران بر اساس تعداد معاملات

بر مبنای تعداد معاملات، نماد داترا با ثبت ۲۵,۳۹۹ معامله پرتراکنش‌ترین نماد بازار امروز بود.

پس از آن، نماد وبملت با ۲۴,۶۹۰ معامله، نماد خودرو با ۱۷,۰۶۱ معامله، نماد وتجارت با ۱۵,۳۵۰ معامله، نماد شستا با ۱۴,۰۵۷ معامله، نماد مهرگان با ۱۲,۵۸۵ معامله و نماد شبندر با ۱۱,۴۴۱ معامله بیشترین تعداد دادوستد را به خود اختصاص دادند.

وضعیت بازار فرابورس ایران

در بازار فرابورس ایران نیز معاملات با روندی مثبت به پایان رسید. شاخص کل فرابورس با افزایش ۲۵۰.۲۲ واحدی به عدد ۳۱,۸۴۴.۱۴ واحد رسید که معادل ۰.۷۹ درصد رشد بود.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۱۷,۵۳۹,۳۹۴.۱۳۸ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه ۳,۹۹۴,۴۳۲.۷۳۲ میلیارد تومان گزارش شد.

در این بازار، ۳۷۵,۶۸۰ معامله با ارزشی معادل ۲,۰۱۹,۶۹۸.۹۸۶ میلیارد تومان و حجم ۱۲.۹۴۲ میلیارد سهم به ثبت رسید.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

در فرابورس ایران، نماد کگهر با قیمت پایانی ۷,۴۴۰ ریال و اثر ۵۱.۷۵ واحدی بیشترین نقش مثبت را در رشد شاخص داشت. پس از آن، نمادهای مارون، آریا، وسپهر، ومپنا، شرانل و هرمز نیز پایش‌های افزایشی بر شاخص فرابورس اعمال کردند.

بر اساس تعداد معاملات، نماد کوچین با ۵۱,۴۹۵ معامله پرتراکنش‌ترین نماد فرابورس بود. پس از آن، نمادهای فزر با ۱۹,۰۳۲ معامله، هانیکو با ۸,۱۶۱ معامله، زفارس با ۶,۵۱۰ معامله، پتوسعه با ۵,۰۹۱ معامله، نان با ۴,۴۲۹ معامله و کیسون با ۳,۷۳۹ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.