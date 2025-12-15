https://mehrnews.com/x39SCX ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲ کد خبر 6690653 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲ بسته خبری ۲۴ آذرماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری بیست و چهارم آذر ماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 16 MB کد خبر 6690653 کپی شد مطالب مرتبط محلهمحوری؛ نسخهای مردمی برای توسعه پایدار شهرها بسته خبری ۲۴ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان باقری:سامانه وزارت کشور جهت ثبت شفاف اقدامات محلهای در مرکزی ایجاد شد محسن زاده: دوربینهای نظارت جادهای مرکزی به ۷۹ دستگاه افزایش مییابد آموزش و فرهنگسازی؛ نسخه نجاتبخش کاهش تلفات در حوادث صنعتی و شهری برچسبها بسته خبری محله محوری مدیریت بحران
