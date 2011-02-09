انتشار نتایج اولین آزمایش واکسن همگانی ضدآنفلوآنزا بر روی انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه آکسفورد به سرپرستی "سارا گیلبرت" از موسسه "جنر" میزان اثر بخشی واکسن همگانی (یونیورسال) ضد آنفلوآنزا را بر روی انسان آزمایش کردند.

این واکسن همگانی می تواند انسان را در برابر گونه های مختلف ویروس آنفلوآنزا شامل انواع ویروسهای پرندگان، فصلی و A (خوکی) محافظت کند. همه ساله میلیونها نفر در سراسر دنیا به انواع مختلف این بیماری مبتلا می شوند.

با ورود این واکسن دیگر نیازی به فرمول نویسی دوباره واکسنهای آنفلوآنزای فصلی در هر سال نیست. در حال حاضر همه ساله با آغاز فصل سرما واکسنهای ضد آنفلوآنزای جدیدی عرضه می شوند که هزینه های بالایی را به شرکتهای داروسازی تحمیل می کند و برای تولید هر واکسن جدید حداقل به 4 ماه کار نیاز است.

این واکسن همگانی به جای اینکه به پروتئینهای لایه خارجی ویروس که قابل جهش یافتن و تغییر هستند آسیب برساند به پروتئینهای داخلی بدن ویروس که در تمام گونه های ویروس آنفلوآنزا مشترک هستند حمله می کند.

براساس گزارش گاردین، تیم سارا گیلبرت این واکسن همگانی را بر روی گروه کوچکی شامل 22 داوطلب آزمایش کرد.

در این آزمایش 11 داوطلب سالم را واکسینه کردند. سپس این 11 نفر به همراه 11 داوطلب دیگری که واکسینه نشده بودند با گونه "ویسکونسین" ویروس آنفلوآنزای H3N2 آلوده شدند. ویروس H3N2 گونه ویسکونسین نخستین بار در سال 2005 نمونه گیری شد.

سپس تمام داوطلبان دو بار در روز کنترل می شدند و سرفه، گلو درد و سطح ترشحات مخاطی آنها ثبت می شد.

نتایج این آزمایشات نشان داد که واکسن همگانی بر روی تمام 11 داوطلب عمل کرد. در این افراد سطح فعالیت لنفوسیتهای T به حداکثر رسید و این سلولهای سیستم ایمنی موفق شدند با ویروس مبارزه کنند.

هر چند نتایج اولیه آزمایش بر روی این گروه کوچک کاملا مثبت بود اما پیش از عرضه تجاری این واکسن نیاز است که مقامات بهداشتی بین المللی مجوزهای آزمایش بر روی گروههای هزاران نفری را صادر کنند.