ورود دستگاه قضائی به پرونده ریزش دیوار یک ساختمان قدیمی در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ریزش دیوار یک ساختمان قدیمی در پاکدشت، دستگاه قضائی این شهرستان به این پرونده ورود کرد.
بر اساس اعلام منابع خبری، از همان دقایق اولیه وقوع حادثه و با دستور قضائی، عوامل ستاد مدیریت بحران، شهرداری، آتشنشانی و مدیریت بحران در محل حاضر شدند و بهمنظور پیشگیری از خطرات احتمالی، ساختمانهای مجاور بهطور کامل تخلیه شد.
بررسیهای اولیه دستگاه قضائی و گزارشهای فنی حاکی از آن است که علت اصلی این حادثه، رعایتنشدن اصول فنی و انجام گودبرداری غیراستاندارد در ملک مجاور بوده است.
در همین راستا، با دستور قضائی صادرشده از سوی مدعی العموم، مهندسان ناظر و مسئولان ذیربط مکلف شدهاند گزارشهای مرحلهای از وضعیت سازه و روند عملیات اجرایی را به مراجع مربوط ارائه دهند.
پس از تکمیل این بررسیها، میزان قصور احتمالی مشخص خواهد شد و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی با عوامل مسئول، بهویژه در چارچوب ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، در دستور کار قرار میگیرد.
