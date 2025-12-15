داداشی: بارش برف در اغلب مناطق خراسان شمالی تا پایان هفته ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای امروز و سه‌شنبه آسمان استان قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در ارتفاعات مه‌آلودگی پیش‌بینی می‌شود. همچنین سه‌شنبه بعدازظهر و اوایل شب، در مناطق شرق و جنوب‌شرق و بخش‌هایی از مرکز استان، بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش پراکنده برف انتظار می‌رود.

وی افزود: موج دوم بارشی طی این هفته از بعدازظهر چهارشنبه از جنوب‌شرق وارد استان شده و تا اوایل صبح پنج‌شنبه، در اغلب مناطق به‌ویژه نواحی نیمه شرقی، بارش باران و برف و به‌تدریج برف پیش‌بینی می‌شود.

داداشی ادامه داد: موج سوم بارش‌ها نیز از اواخر وقت پنج‌شنبه شب وارد استان شده و تا ظهر شنبه هفته آینده، به‌تدریج در اغلب مناطق استان بارش باران و برف، عمدتاً به صورت برف، رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت دمایی گفت: برای امروز کاهش محسوس دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود و تا پایان هفته، دمای کمینه روند کاهشی خواهد داشت. همچنین یخبندان شبانه از اواسط هفته تا پایان هفته در سطح استان رخ می‌دهد.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به استقرار و ماندگاری هوای سرد از امروز تا اوایل هفته آینده در اغلب نقاط استان، به‌ویژه مناطق نیمه شرقی، در خصوص افزایش مصرف حامل‌های انرژی و یخبندان شبانه هشدار سطح زرد صادر شده است.