مجید الهی راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶ هزار و ۳۶۳ خدمت جهادی در قالب خدمات عمرانی، درمانی، فرهنگی، معیشتی و تأمین جهیزیه به مددجویان تحت حمایت این نهاد در استان ارائه شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: این خدمات با مشارکت و هم‌افزایی گروه‌های جهادی استان و کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا شده و شامل ساخت و مرمت مسکن مددجویان، ارائه خدمات درمانی و پزشکی، توزیع بسته‌های معیشتی، تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی بوده است.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی این خدمات در سال جاری ۵۶ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال برآورد می‌شود، افزود: هدف از اجرای این برنامه‌ها، ارتقای سطح معیشت و کیفیت زندگی خانواده‌های تحت حمایت و ساکن در مناطق محروم استان است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر اهمیت کار جهادی گفت: معظم‌له همواره بر نقش گروه‌های جهادی در حل مشکلات کشور تأکید داشته‌اند و امروز این گروه‌ها با حضور میدانی و روحیه ایثار، نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به نیازمندان ایفا می‌کنند.

الهی‌راد ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون نیز مجموعاً ۳۷ هزار و ۸۶۰ خدمت جهادی به ۷۲ هزار و ۴۱۵ مددجو ارائه شده که ارزش ریالی این خدمات بالغ بر ۵۰۷ میلیارد ریال است.

وی همچنین از حمایت‌های مالی کمیته امداد برای تقویت فعالیت گروه‌های جهادی خبر داد و گفت: سال گذشته ۴۰ میلیارد ریال و در سال جاری ۵۰ میلیارد ریال از منابع کمیته امداد برای پشتیبانی از خدمات‌رسانی گروه‌های جهادی در استان اختصاص یافته است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: گروه‌های جهادی بازوان توانمند کمیته امداد در شناسایی و رفع مشکلات مددجویان هستند و با تداوم این همکاری، دامنه خدمات‌رسانی به اقشار محروم گسترش خواهد یافت.