احمدی نژاد: هوای برخی مناطق استان ایلام به زیر صفر رسید

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشههای پیشیابی، امروز جو استان پایدار خواهد بود.
وی بیان کرد: با این حال طی روزهای دوشنبه و سهشنبه ناپایداریهای ضعیفی در سطح استان رخ میدهد که به شکل کاملاً نقطهای و خفیف، رگبارهای پراکنده باران را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: از روز چهارشنبه تا پنجشنبه یک سامانه بارشی از جنوب کشور عبور میکند که عمدتاً نیمه جنوبی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
احمدی نژاد تصریح کرد: این سامانه میتواند موجب رگبار باران و رعد و برق در نواحی جنوب، جنوب شرق و تا حدودی شرق استان شود. در صورت تثبیت شرایط، هشدارهای لازم طی روزهای آینده صادر خواهد شد.
احمدینژاد همچنین در خصوص تغییرات دمایی گفت: با ورود توده هوای سرد، تا صبح روز سهشنبه در نواحی سردسیر استان دمای کمینه زیر صفر پیشبینی میشود و در برخی نقاط ممکن است دما تا یک درجه زیر صفر کاهش یابد.
وی ادامه داد: از روز چهارشنبه دما به حوالی صفر و بالای صفر خواهد رسید. از نظر دمای روزانه نیز افزایش محسوسی انتظار نمیرود.
