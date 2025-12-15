به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نجمه زندیه، در واکنش به فروش الکلهای ضدعفونی بدون اضافه شدن ماده تلخکننده که در فضای مجازی منتشر شده است، افزود: بر اساس ابلاغیهها و دستورالعملهای سازمان غذا و دارو، محلولهای ضدعفونیکننده دست که حاوی اتانول هستند، الزاماً باید دارای ماده تلخکننده باشند.
وی گفت: این الزام حتماً باید در فرمولاسیون شرکتهای تولیدکننده رعایت شود و سازمان غذا و دارو این موضوع را در فرآیند بررسی پروندههای فنی مورد توجه قرار میدهد و پس از احراز شرایط، مجوز و تأییدیه محصول صادر میشود. همچنین پیش از صدور پروانه، آزمایشگاه مرجع الزامات را بررسی کرده و پس از تأیید، کد IRC برای محصول صادر میشود.
رئیس اداره ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو ادامه داد: طبق دستورالعملها و الزامات سازمان غذا و دارو برای فرآیند دناتوره کردن الکل، یعنی تبدیل الکل به محصولی غیرقابل مصرف خوراکی، افزودن مواد دناتوره کننده یا تلخکننده مانند متیل اتیل کتون، دناتونیوم بنزوات، پروپیلن گلیکول یا ایزوپروپیل الکل الزامی است.
وی همچنین درباره رنگ محلولها توضیح داد: تغییر رنگ محلولهای دناتوره شده به رنگ آبی با استفاده از رنگهای مجاز مانند متیل ویولت یا ویوله در برخی محصولات انجام میشود، اما اضافهکردن رنگ آبی الزام فنی مشخصی ندارد و این موضوع بیشتر به رویهها و عرفهای گذشته بازمیگردد.
