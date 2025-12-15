  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۶

آبگیری ۱۰۰ درصدی سد آبخیز نازدشت رودان

رودان-در پی بارندگی‌های مطلوب اخیر، سازه آبخیزداری حوزه نازدشت روستای آبدان شهرستان رودان به طور کامل آبگیری شد .

