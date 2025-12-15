https://mehrnews.com/x39S8T ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۶ کد خبر 6689523 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۶ آبگیری ۱۰۰ درصدی سد آبخیز نازدشت رودان رودان-در پی بارندگیهای مطلوب اخیر، سازه آبخیزداری حوزه نازدشت روستای آبدان شهرستان رودان به طور کامل آبگیری شد . دریافت 16 MB کد خبر 6689523 کپی شد مطالب مرتبط رودان شهرستانی محروم در هرمزگان است حمله دوباره خرس سیاه آسیایی به دامهای روستایی در فاریاب رودان محسنی: مسیر توسعه رودان با همدلی مردم ادامه خواهد یافت برچسبها هرمزگان رودان.هرمزگان آبگیری سد
