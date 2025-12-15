میثم اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش مسموم‌سازی تعدادی از دام‌ها در یکی از روستاهای بخش بندپی، دستور فوری و قاطع برای شناسایی و برخورد قانونی با عاملان این اقدام صادر شد.

رئیس حوزه قضائی بخش بندپی، با ابراز تأسف از وقوع حادثه مسموم‌سازی دام‌ها در یکی از روستاهای این منطقه، این اقدام را مصداق بارز تعرض به حقوق شهروندی و تهدیدی علیه امنیت عمومی دانست.

وی با بیان اینکه پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شده است، افزود: دستورات لازم به نهادهای انتظامی و ضابطان قضائی صادر شده تا در سریع‌ترین زمان ممکن عامل یا عاملان این اقدام شناسایی شوند.

رئیس حوزه قضائی بندپی با تأکید بر جدیت دستگاه قضائی در پیگیری این پرونده، تصریح کرد: با مرتکبان این اقدام مجرمانه بدون هیچ‌گونه اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.