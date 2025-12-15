  1. استانها
مدیرجهادکشاورزی گناوه: بهره‌برداران هشدار هواشناسی را جدی بگیرند

گناوه- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه گفت: بهره‌برداران بخش کشاورزی شهرستان هشدار سطح قرمز هواشناسی را جدی بگیرند.

اسماعیل رفعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح قرمز در استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، احتمال وقوع بارش‌های شدید و رگباری، رعد و برق، وزش باد شدید، تگرگ و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در مناطق مستعد وجود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه افزود: در همین راستا از کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی شامل دامداران، مرغداران، زارعین، باغداران، عشایر، زنبورداران، آبزی‌پروران و همچنین مالکان ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی درخواست می‌شود ضمن پرهیز از تردد و استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، نسبت به ایمن‌سازی فوری واحدهای تولیدی خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: تنظیم دما و تهویه سالن‌های دامداری و مرغداری، تأمین سوخت کافی، جلوگیری از نفوذ روان‌آب به داخل واحدها، انتقال دام و نهاده‌های کشاورزی به مکان‌های امن و مسقف و محافظت از ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی از جمله اقدامات ضروری در این شرایط است.

وی تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه خسارت یا تلفات ناشی از حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، طوفان، تگرگ و صاعقه، بهره‌برداران موظفند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از وقوع حادثه، مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اعلام کنند.

وی یادآور شد: به گزارش‌هایی که پس از انقضای مهلت مقرر دریافت شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

