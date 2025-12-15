اسماعیل رفعتی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح قرمز در استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، احتمال وقوع بارشهای شدید و رگباری، رعد و برق، وزش باد شدید، تگرگ و سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی در مناطق مستعد وجود دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه افزود: در همین راستا از کلیه بهرهبرداران بخش کشاورزی شامل دامداران، مرغداران، زارعین، باغداران، عشایر، زنبورداران، آبزیپروران و همچنین مالکان ماشینآلات و ادوات کشاورزی درخواست میشود ضمن پرهیز از تردد و استقرار در حاشیه رودخانهها و مسیلها، نسبت به ایمنسازی فوری واحدهای تولیدی خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: تنظیم دما و تهویه سالنهای دامداری و مرغداری، تأمین سوخت کافی، جلوگیری از نفوذ روانآب به داخل واحدها، انتقال دام و نهادههای کشاورزی به مکانهای امن و مسقف و محافظت از ماشینآلات و ادوات کشاورزی از جمله اقدامات ضروری در این شرایط است.
وی تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه خسارت یا تلفات ناشی از حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، طوفان، تگرگ و صاعقه، بهرهبرداران موظفند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از وقوع حادثه، مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اعلام کنند.
وی یادآور شد: به گزارشهایی که پس از انقضای مهلت مقرر دریافت شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
