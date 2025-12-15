  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۷

اهدای ۱۱۳ سری جهیزیه به نوعروسان زاهدانی

اهدای ۱۱۳ سری جهیزیه به نوعروسان زاهدانی

زاهدان- بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها با مشارکت پلیس سیستان و بلوچستان به مناسبت روز مادر، ۱۱۳ سری جهیزیه اولیه زندگی را به نوعروسان اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در اقدام خیر خواهانه به مناسبت روز مادر، بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها با مشارکت پلیس سیستان و بلوچستان، ۱۱۳ سری جهیزیه اولیه زندگی را به نوعروسان اهدا کرد.

این مراسم که با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌بضاعت و کمک به تحکیم بنیان خانواده برگزار شد، مورد استقبال مسئولان و مددجویان قرار گرفت.

در این برنامه، نمایندگان بنیاد خیریه «آبشار عاطفه‌ها» و پلیس استان بر اهمیت همکاری‌های مشترک بین نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مشکلات معیشتی و اجتماعی تأکید کردند.

کد خبر 6689570

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها