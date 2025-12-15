اهدای ۱۱۳ سری جهیزیه به نوعروسان زاهدانی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در اقدام خیر خواهانه به مناسبت روز مادر، بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها با مشارکت پلیس سیستان و بلوچستان، ۱۱۳ سری جهیزیه اولیه زندگی را به نوعروسان اهدا کرد.

این مراسم که با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌بضاعت و کمک به تحکیم بنیان خانواده برگزار شد، مورد استقبال مسئولان و مددجویان قرار گرفت.

در این برنامه، نمایندگان بنیاد خیریه «آبشار عاطفه‌ها» و پلیس استان بر اهمیت همکاری‌های مشترک بین نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مشکلات معیشتی و اجتماعی تأکید کردند.