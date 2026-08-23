به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله اسماعیلی با اشاره به این عملیات اظهار کرد: پس از اطلاع از گرفتار شدن یک قلاده خرس قهوهای حدود سهساله در یکی از تلههای موجود در محدوده روستای بندبن، واقع در بخش چهاردانگه شهرستان ساری، نیروهای محیط زیست شهرستان و ستادی به همراه دامپزشک معتمد ادارهکل در کوتاهترین زمان در محل حاضر شدند.
وی افزود: با توجه به شرایط حیوان، خرس بهصورت موقت بیهوش شد و دامپزشک معتمد پس از انجام معاینات کامل، وضعیت جسمی و احتمال وجود آسیبهای ناشی از گرفتار شدن در تله را بررسی کرد.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: خوشبختانه بررسیهای انجامشده نشان داد که خرس آسیب جدی و غیرقابل جبرانی ندیده است و پس از اطمینان از شرایط مناسب جسمی، برای بازگشت به طبیعت آماده شد.
اسماعیلی گفت: این خرس پس از طی مراحل امداد و پایش، در یکی از مناطق امن ارتفاعات جنگلی پارک ملی کیاسر که از نظر وجود منابع غذایی و شرایط زیستگاهی وضعیت مناسبی داشت، رهاسازی شد تا بتواند به زیست طبیعی خود ادامه دهد.
وی با قدردانی از تلاش محیطبانان و نیروهای حاضر در عملیات، نقش مردم محلی در حفاظت از حیات وحش را مهم دانست و افزود: اطلاعرسانی سریع اهالی روستا موجب شد نیروهای محیط زیست در زمان مناسبی در محل حضور پیدا کنند و از وارد شدن آسیب بیشتر به حیوان جلوگیری شود.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران تأکید کرد: مشارکت جوامع محلی، گزارش بهموقع مشاهده یا گرفتار شدن گونههای حیات وحش و پرهیز از نزدیک شدن یا مداخله مستقیم در چنین مواردی میتواند نقش مؤثری در نجات حیوانات و کاهش تعارضات میان انسان و حیات وحش داشته باشد.
اسماعیلی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به صیانت از زیستگاههای طبیعی و جلوگیری از ایجاد خطر برای گونههای جانوری در مناطق تحت مدیریت محیط زیست تأکید کرد و خواستار تداوم همکاری روستاییان، دامداران و بهرهبرداران محلی با محیطبانان شد.
پارک ملی کیاسر یکی از زیستگاههای مهم حیات وحش مازندران به شمار میرود و حفاظت از گونههایی مانند خرس قهوهای در این منطقه، نیازمند پایش مستمر زیستگاه و همکاری نزدیک نیروهای محیط زیست و جوامع محلی است.
نظر شما