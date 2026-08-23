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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

نجات خرس قهوه‌ای گرفتار در تله در پارک ملی کیاسر

نجات خرس قهوه‌ای گرفتار در تله در پارک ملی کیاسر

ساری- معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران از نجات یک قلاده خرس قهوه‌ای نابالغ خبر داد که در محدوده روستای بندبن در پارک ملی کیاسر گرفتار تله شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله اسماعیلی با اشاره به این عملیات اظهار کرد: پس از اطلاع از گرفتار شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای حدود سه‌ساله در یکی از تله‌های موجود در محدوده روستای بندبن، واقع در بخش چهاردانگه شهرستان ساری، نیروهای محیط زیست شهرستان و ستادی به همراه دامپزشک معتمد اداره‌کل در کوتاه‌ترین زمان در محل حاضر شدند.

وی افزود: با توجه به شرایط حیوان، خرس به‌صورت موقت بیهوش شد و دامپزشک معتمد پس از انجام معاینات کامل، وضعیت جسمی و احتمال وجود آسیب‌های ناشی از گرفتار شدن در تله را بررسی کرد.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: خوشبختانه بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که خرس آسیب جدی و غیرقابل جبرانی ندیده است و پس از اطمینان از شرایط مناسب جسمی، برای بازگشت به طبیعت آماده شد.

اسماعیلی گفت: این خرس پس از طی مراحل امداد و پایش، در یکی از مناطق امن ارتفاعات جنگلی پارک ملی کیاسر که از نظر وجود منابع غذایی و شرایط زیستگاهی وضعیت مناسبی داشت، رهاسازی شد تا بتواند به زیست طبیعی خود ادامه دهد.

وی با قدردانی از تلاش محیط‌بانان و نیروهای حاضر در عملیات، نقش مردم محلی در حفاظت از حیات وحش را مهم دانست و افزود: اطلاع‌رسانی سریع اهالی روستا موجب شد نیروهای محیط زیست در زمان مناسبی در محل حضور پیدا کنند و از وارد شدن آسیب بیشتر به حیوان جلوگیری شود.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران تأکید کرد: مشارکت جوامع محلی، گزارش به‌موقع مشاهده یا گرفتار شدن گونه‌های حیات وحش و پرهیز از نزدیک شدن یا مداخله مستقیم در چنین مواردی می‌تواند نقش مؤثری در نجات حیوانات و کاهش تعارضات میان انسان و حیات وحش داشته باشد.

اسماعیلی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به صیانت از زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از ایجاد خطر برای گونه‌های جانوری در مناطق تحت مدیریت محیط زیست تأکید کرد و خواستار تداوم همکاری روستاییان، دامداران و بهره‌برداران محلی با محیط‌بانان شد.

پارک ملی کیاسر یکی از زیستگاه‌های مهم حیات وحش مازندران به شمار می‌رود و حفاظت از گونه‌هایی مانند خرس قهوه‌ای در این منطقه، نیازمند پایش مستمر زیستگاه و همکاری نزدیک نیروهای محیط زیست و جوامع محلی است.

کد مطلب 6924623

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