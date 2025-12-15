کمبود داروهای سرطانی موقتی است

حسن ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تأمین داروهای سرطانی و کمبودهای این داروها در بازار گفت: در داروهای سرطانی کمبودهای مقطعی همواره وجود داشته و این کمبودها به طور معمول کوتاه‌مدت هستند و در بازه‌های زمانی مختلف تکرار می‌شوند.

وی ادامه داد: ممکن است یک داروی خاص در مقطعی کوتاه دچار کمبود شده اما این وضعیت پایدار نیست؛ به‌گونه‌ای که در یک هفته دارو در دسترس نیست و در هفته بعد مجدد تأمین و عرضه می‌شود.

ابوالقاسمی خاطر نشان کرد: هرگونه کمبود مقطعی داروهای سرطان، در سریع‌ترین زمان ممکن جبران خواهد شد و نگرانی بلندمدتی از این وجود ندارد. روند تأمین دارو به‌صورت مستمر ادامه داشته و در صورت بروز هر کمبود، اقدامات لازم برای رفع آن انجام می‌شود.