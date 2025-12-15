به گزارش خبرگزاری مهر، کیامرث برخورداری اظهار کرد: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان ۶۲۰ هزار تومان اعتبار واریز شده است.
برخورداری افزود: مشمولان میتوانند تا پایان اسفند با مراجعه به یکی از سه هزار و ۷۴۰ فروشگاه متصل به این طرح، ۱۱ قلم کالای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
وی گفت: این کالاها شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: مشمولان میتوانند با نصب برنامه کاربردی «شما»، استفاده از کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و یا پیامکهای رسمی ارسالی از سرشماره V.Refah، از موجودی اعتبار خود مطلع شوند.
کیامرث برخورداری افزود: زمانبندی اجرای طرح برای سایر دهکها به زودی اعلام میشود.
