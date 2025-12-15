  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

اجرای کالابرگ الکترونیکی دهک‌های اول تا سوم در هرمزگان

بندرعباس- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت:طرح کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های درآمدی اول تا سوم در هرمزگان درحال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیامرث برخورداری اظهار کرد: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان ۶۲۰ هزار تومان اعتبار واریز شده است.

برخورداری افزود: مشمولان می‌توانند تا پایان اسفند با مراجعه به یکی از سه هزار و ۷۴۰ فروشگاه متصل به این طرح، ۱۱ قلم کالای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی گفت: این کالاها شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: مشمولان می‌توانند با نصب برنامه کاربردی «شما»، استفاده از کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و یا پیامک‌های رسمی ارسالی از سرشماره ‎V.Refah‎، از موجودی اعتبار خود مطلع شوند.

کیامرث برخورداری افزود: زمانبندی اجرای طرح برای سایر دهک‌ها به زودی اعلام می‌شود.

