چرخش سرمایه از اروپا به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد مدیران شرکت‌های بزرگ اروپایی همچنان نگاه بدبینانه‌ای به چشم‌انداز اقتصادی این قاره دارند، هرچند شدت این بدبینی نسبت به ۶ ماه قبل اندکی کاهش یافته است. در مقابل، تمایل این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در آمریکا به‌مراتب بیشتر از اروپا ارزیابی می‌شود.

این نظرسنجی توسط «میزگرد صنعتی اروپا» (European Round Table for Industry)، یکی از اثرگذارترین محافل پشت‌صحنه در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی اتحادیه اروپا، انجام شده و حدود ۶۰ مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت‌هایی بزرگ از جمله ASML، BASF و Vodafone را در بر می‌گیرد.

بر اساس نتایج این گزارش، شرکت‌کنندگان معتقدند توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در اروپا به‌تدریج در حال تضعیف است و اتحادیه اروپا در اجرای اصلاحات ساختاری ضروری، با کندی قابل توجهی عمل می‌کند.

طبق این نظرسنجی، ۳۸ درصد از مدیران اعلام کرده‌اند که نسبت به برنامه‌های شش ماه پیش خود، سرمایه‌گذاری کمتری در اروپا انجام خواهند داد یا تصمیمات سرمایه‌گذاری‌شان را به حالت تعلیق درآورده‌اند. این در حالی است که تنها ۸ درصد گفته‌اند قصد افزایش سرمایه‌گذاری در اروپا را دارند.

در مقابل، ۴۵ درصد از مدیران شرکت‌کننده اعلام کرده‌اند که برنامه دارند سرمایه‌گذاری‌های خود در آمریکا را افزایش دهند؛ موضوعی که نشان‌دهنده جذابیت بالاتر فضای اقتصادی و سیاستی ایالات متحده در مقایسه با اروپا از نگاه بنگاه‌های بزرگ است.

این رهبران تجاری خواستار اجرای اصلاحاتی هستند که پیش‌تر در گزارش‌های تأثیرگذار ماریو دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، و انریکو لتا، نخست‌وزیر سابق ایتالیا، مورد تأکید قرار گرفته بود. هر دو مقام پیشین هشدار داده بودند که اتحادیه اروپا برای حفظ رقابت‌پذیری خود و عقب نماندن از آمریکا و چین، به اقدامات فوری و قاطع نیاز دارد.

با این حال، اکثریت قاطع مدیران شرکت‌کننده در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که در حوزه‌های کلیدی از جمله «ساده‌سازی مقررات، تکمیل بازار واحد، سیاست رقابت و مقرون‌به‌صرفه بودن انرژی»، یا تأثیر بسیار اندکی از ابتکارات اتحادیه اروپا مشاهده کرده‌اند، یا اساساً تغییری ملموس احساس نشده است؛ مسئله‌ای که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در قاره سبز را همچنان با ابهام همراه کرده است.