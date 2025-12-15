خبرگزاری مهر - گروه استانها: در شرایطی که آذرماه با افت محسوس دما در لرستان همراه است و گاز به یکی از حیاتیترین نیازهای روزمره شهروندان تبدیل میشود، بررسی زمان انتشار اطلاعیه اخیر شرکت گاز استان لرستان درباره قطع گاز در برخی مناطق خرمآباد، بار دیگر ضعف جدی در نظام اطلاعرسانی این دستگاه خدماترسان را آشکار میکند؛ ضعفی که پیامدهای آن در فصل سرما، بیش از هر زمان دیگری بر زندگی مردم سایه میاندازد.
اطلاعیهای که دیر رسید
بر اساس اطلاعیه منتشرشده در کانال اطلاعرسانی شرکت گاز استان لرستان، گاز مناطقی از جمله ماسور به سمت تیربازار، تیربازار، گریسان، علیمحمدبیگی، دستبهزانو و سرطاق، در روز دوشنبه ۲۴ آذرماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ بهطور موقت قطع شده است.
این اطلاعیه در ساعت ۸ و ۲۱ دقیقه صبح امروز منتشر شده؛ یعنی تنها ۳۹ دقیقه پیش از آغاز قطع گاز.
آذرماه و حساسیت دوچندان قطع گاز
هرچند این بازه زمانی در هر فصلی محل نقد است، اما در آذرماه و در شرایط سرمای هوا، چنین تأخیری معنایی فراتر از یک ضعف اداری پیدا میکند.
در این مقطع از سال، گاز نه فقط برای پختوپز، بلکه برای گرمایش منازل، واحدهای آموزشی و کسبوکارها یک ضرورت انکارناپذیر است. اطلاعرسانی کمتر از یک ساعت قبل از قطع این خدمت حیاتی، عملاً امکان هرگونه آمادگی را از شهروندان سلب میکند.
وقتی فرصت برنامهریزی از شهروندان گرفته میشود
این شیوه اطلاعرسانی، بهویژه برای خانوادههایی که کودک، سالمند یا بیمار دارند، میتواند تبعات جدیتری به همراه داشته باشد.
در هوای سرد، قطع ناگهانی گاز بدون هشدار قبلی، نهتنها آسایش، بلکه سلامت برخی گروههای آسیبپذیر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. این موضوع زمانی پررنگتر میشود که بدانیم بسیاری از شهروندان صبح زود و پیش از انتشار اطلاعیه، برنامه روزانه خود را تنظیم کردهاند.
تعمیرات از پیش مشخص؛ اطلاعرسانی در لحظه آخر
نکته قابلتأمل آنجاست که در متن اطلاعیه، دلیل قطع گاز «انجام پارهای تعمیرات» عنوان شده است؛ عبارتی که نشان میدهد این عملیات ماهیتی از پیش قابل پیشبینی داشته و احتمالاً برنامهریزی آن از قبل مشخص بوده است.
در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح میشود که چرا اطلاعرسانی درباره قطع گاز، آن هم در فصل سرد سال، به دقایق پایانی پیش از اجرا موکول شده است؟
روابط عمومی دستگاههای خدماترسان، بهویژه در حوزه انرژی، وظیفهای فراتر از انتشار یک اطلاعیه کوتاه دارند. اطلاعرسانی مؤثر، باید پیشدستانه، زمانمند و متناسب با شرایط محیطی و فصلی باشد. در غیر این صورت، روابط عمومی از نقش ارتباطی خود فاصله گرفته و به واحدی صرفاً تشریفاتی تبدیل میشود که وظیفهاش تنها ثبت یک اعلام رسمی است، نه مدیریت افکار عمومی.
اطلاعرسانی تککاناله در خدمت عمومی
در شرایطی که مسئولان همواره از شهروندان انتظار «همکاری و شکیبایی» دارند، این انتظار زمانی قابل تحقق است که حداقل الزامات اطلاعرسانی رعایت شود.
شهروندان در سرمای آذرماه، زمانی میتوانند شکیبا باشند که از قبل بدانند چه ساعتی و تا چه مدت با قطع گاز مواجه خواهند شد و بتوانند برای گرمایش، پخت غذا یا فعالیتهای شغلی خود برنامهریزی کنند.
از سوی دیگر، محدود شدن اطلاعرسانی به یک کانال خاص در فضای مجازی نیز محل تأمل است.
در شرایطی که همه شهروندان عضو کانالهای رسمی نیستند یا بهطور مستمر فضای مجازی را رصد نمیکنند، اتکا به یک بستر محدود، دامنه آگاهی عمومی را کاهش میدهد. در فصل سرد، استفاده از ابزارهایی مانند رسانههای محلی و اطلاعرسانی گستردهتر، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.
تکرار یک رویه نگرانکننده
آنچه این اطلاعیه را از یک خبر ساده به یک موضوع قابل نقد تبدیل میکند، تکرار چنین رویهای در اطلاعرسانی خدمات عمومی است؛ رویهای که در آن، زمان و شرایط مخاطب در اولویت قرار نمیگیرد.
نتیجه چنین نگاهی، افزایش نارضایتی عمومی و شکلگیری این احساس است که تصمیمها بدون در نظر گرفتن واقعیتهای زندگی مردم اتخاذ میشود.
به نظر میرسد شرکت گاز استان لرستان، بهویژه در فصل سرما، نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای اطلاعرسانی خود است. قطع گاز در آذرماه، حتی اگر اجتنابناپذیر باشد، باید با اطلاع قبلی کافی و شفاف همراه شود.
اطلاعرسانی بهموقع، نه یک امتیاز ویژه، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی دستگاهی است که مستقیماً با آسایش و سلامت مردم سروکار دارد؛ مسئولیتی که تأخیر در آن، هزینهاش مستقیماً از جیب و زندگی شهروندان پرداخت میشود.
