تایلند، ارسال سوخت به لائوس را قطع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش تایلند اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌های مرزی با کامبوج، ارسال سوخت از طریق یکی از گذرگاه‌های مرزی با لائوس را متوقف کرده است.

مقامات نظامی در بانکوک مدعی هستند اطلاعاتی در اختیار دارند که نشان می‌دهد محموله‌های سوخت عبوری از لائوس، به‌صورت غیرمستقیم در اختیار نیروهای نظامی کامبوج قرار گرفته است.

به گفته سخنگوی وزارت دفاع تایلند، این تصمیم با هدف جلوگیری از تقویت توان نظامی کامبوج اتخاذ شده و تأکید شده است که هدف این اقدام، دولت یا مردم لائوس نیستند.

ارتش تایلند، اعمال محدودیت روی تردد کشتی‌های این کشور در آب‌های کامبوج را نیز در دستور کار قرار داده است.

درگیری‌ها میان دو کشور در امتداد مرز زمینی ۸۱۷ کیلومتری ادامه دارد و بنا بر اعلام منابع رسمی، طی هشت روز گذشته دست‌کم ۳۸ نفر کشته و بیش از نیم میلیون نفر آواره شده‌اند. این درگیری‌ها از مناطق جنگلی نزدیک مرز لائوس تا استان‌های ساحلی گسترش یافته و از نظر وسعت و شدت، بی‌سابقه توصیف می‌شود.

کامبوج، تایلند را به استفاده از پهپادها، توپخانه سنگین و حملات هوایی متهم کرده است. در مقابل، بانکوک می‌گوید پایان درگیری‌ها منوط به توقف کامل عملیات نظامی از سوی کامبوج و ارائه پیشنهاد آتش‌بس است. تلاش‌های بین‌المللی، از جمله میانجی‌گری آمریکا، تاکنون نتوانسته به کاهش تنش‌ها منجر شود.

ازسرگیری درگیری‌ها میان تایلند و کامبوج در حالی است که پیشتر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی مدعی شده بود که توانسته به ۸ جنگ ازجمله جنگ میان این دو کشور پایان دهد.

شروع مجدد درگیری‌ها بین تایلند و کامبوج نشان دهنده پوشالی بودن ادعاهای ترامپ درباره ایجاد صلح در جهان با ابزار قدرت است.