به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دولتی کامبوج (Agence Kampuchea Press)، نت فئاکترا، وزیر اطلاعرسانی کامبوج درباره درگیریهایی که با وجود آتش بس میان این کشور و تایلند دوباره ازسر گرفته شده، گفت: در نتیجه درگیریها با تایلند در طول هفته گذشته، ۱۲ نفر کشته و ۷۴ نفر زخمی شدهاند.
وزیر اطلاعرسانی کامبوج با اشاره به تعداد آوارگان گفت: به دلیل وقوع این درگیریها بیش از ۴۰۰ هزار نفر ناچار به ترک محل زندگی خود شدهاند.
گفتنی است که تایلند و کامبوج که در جنوب شرقی آسیا واقع شدهاند و ۸۱۷ کیلومتر مرز مشترک دارند؛ این دو کشور مدتهاست بر سر اختلافات ارضی با یکدیگر مناقشه دارند.
این در حالیست که واحد مطبوعاتی نیروهای مسلح تایلند پیشتر در بیانیهای اعلام کرده بود: بانکوک همچنان به روشهای مسالمتآمیز برای حل مسائل با پنومپن پایبند است و آمادگی دارد با سازمانهای بینالمللی مستقل، از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته بینالمللی صلیب سرخ در این باره، همکاری کند.
بیانیه نیروهای مسلح تایلند، کامبوج را به هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی، بیمارستانها و نقض حقوق بین الملل بشردوستانه متهم کرده و افزوده بود: اقدامات نظامی بانکوک، در چارچوب حق دفاع مشروع و با رعایت اصول ضرورت، تناسب و تفکیک و در انطباق کامل با قواعد درگیری انجام شده و عملیاتها صرفاً متوجه اهداف نظامی بوده است.
نظر شما