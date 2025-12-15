اعلام آمادگی تایلند برای مذاکره با کامبوج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، واحد مطبوعاتی نیروهای مسلح تایلند در بیانیهای اعلام کرد: بانکوک همچنان به روشهای مسالمتآمیز برای حل مسائل با پنومپن پایبند است و آمادگی دارد با سازمانهای بینالمللی مستقل، از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته بینالمللی صلیب سرخ در این باره، همکاری کند.
واحد مطبوعاتی نیروهای مسلح تایلند از پنومپن خواست تا برای حل مسائل، از طریق سازوکارهای موجود، وارد گفتوگوی سازنده با بانکوک شود.
بیانیه نیروهای مسلح تایلند، کامبوج را به هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی، بیمارستانها و نقض حقوق بین الملل بشردوستانه متهم کرد و افزود: اقدامات نظامی بانکوک، در چارچوب حق دفاع مشروع و با رعایت اصول ضرورت، تناسب و تفکیک و در انطباق کامل با قواعد درگیری انجام شده و عملیاتها صرفاً متوجه اهداف نظامی بوده است.
درگیریها بین تایلند و کامبوج با استفاده از سلاحهای سبک، از ۷ دسامبر در مناطق مرزی آغاز شد. ارتش تایلند در ۸ دسامبر گزارش داد که نیروهای کامبوجی، مواضع این کشور در نوار مرزی را گلوله باران کردهاند. نیروی هوایی تایلند نیز در پاسخ، زیرساختهای نظامی کامبوج را هدف قرار داد. در جریان این درگیریها ۱۵ سرباز تایلندی کشته شدند. وزارت کشور کامبوج نیز اعلام کرد که ۱۱ غیرنظامی جان خود را از دست دادهاند.
درگیریهای مرزی بین تایلند و کامبوج موجب آواره شدن بیش از ۵۰۰ هزار نفر در هر دو کشور شد. هر دو طرف یکدیگر را به نقض توافق آتشبس که در جولای و با میانجیگری ترامپ امضا شده بود، متهم کردند.
ازسرگیری درگیریها میان تایلند و کامبوج در حالی است که پیشتر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی مدعی شده بود که توانسته به ۸ جنگ ازجمله جنگ میان این دو کشور پایان دهد.
شروع مجدد درگیریها بین تایلند و کامبوج نشان دهنده پوشالی بودن ادعاهای ترامپ درباره ایجاد صلح در جهان با ابزار قدرت است.
