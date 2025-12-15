بهتاش خانیآباد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین آمار حوادث رانندگی در استان اظهار کرد: در هشتماهه سال جاری، ۴۲۶ نفر بر اثر تصادفات جادهای جان خود را از دست دادهاند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
وی افزود: در هشتماهه سال ۱۴۰۳، تعداد فوتیهای ناشی از حوادث رانندگی ۴۱۲ نفر بود که مقایسه این آمار نشاندهنده رشد تلفات در سال جاری است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با تشریح جزئیات فوتیها تصریح کرد: از مجموع جانباختگان امسال، ۹۱ نفر در تصادفات درونشهری، ۳۰۵ نفر در محورهای برونشهری و ۳۰ نفر نیز در حوادث غیرترافیکی جان باختهاند.
خانیآباد ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته، ۸۱ نفر فوتی درونشهری، ۲۷۸ نفر برونشهری و ۵۳ نفر مربوط به حوادث غیرترافیکی ثبت شده بود.
وی همچنین به آمار مجروحان اشاره کرد و گفت: در هشتماهه سال جاری، ۱۰ هزار و ۳۶۱ نفر در تصادفات رانندگی دچار مصدومیت شدهاند که شامل ۳ هزار و ۲۷ زن و ۷ هزار و ۳۲۴ مرد است؛ این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸ هزار و ۳۶۱ نفر بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه حوادث رانندگی را یکی از مهمترین عوامل مرگومیر و آسیبدیدگی در استان دانست و تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، استفاده از کمربند ایمنی، توجه به سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی یا خوابآلودگی نقش بسزایی در کاهش تلفات دارد.
وی در پایان با تأکید بر نقش خانوادهها در ارتقای ایمنی رانندگی خاطرنشان کرد: آموزش نکات ایمنی، نظارت بر رفتار رانندگان جوان، توجه به فرهنگ رانندگی صحیح و استفاده از وسایل نقلیه استاندارد میتواند به شکل قابل توجهی از بروز تصادفات و تلفات جادهای جلوگیری کند.
نظر شما