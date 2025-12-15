رضازاده: کانکس ها در پایانه مرزی کوزه رش مستقر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رضازاده روز دوشنبه در دیدار با فرماندار سلماس افزود: این کانکسها بهزودی در محل پایانه مرزی کوزهرش مستقر خواهند شد.
فرماندار سلماس نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، از آمادگی کامل مجموعه تحت مدیریتش برای پیگیری مصوبات و همکاری مستمر با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
علی علایی اضافه کرد: توسعه متوازن شهرستان و پاسخگویی به مطالبات مردمی از اولویتهای مدیریت شهرستان سلماس است.
وی اظهار کرد: موضوع استقرار کانکسها در پایانه مرزی کوزهرش نیز به صورت مستمر پیگیری میشود تا در کوتاهترین زمان ممکن شاهد استقرار آنها باشیم.
راهاندازی پایانه مرزی کوزهرش در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و پیشتر، هیأتهای مشترک ایران و ترکیه جانمایی دقیق محل پایانه را نهایی کردهاند.
در سفر اخیر کایهان تورکمن اوغلی، نماینده مردم وان در مجلس ملی ترکیه به شهرستان سلماس اعلام شد که در صورت استقرار کانکسها پیش از تکمیل ساختمانهای دائمی، طرف ترکیهای آمادگی دارد ظرف یک ماه تردد مسافری از مرز کوزهرش را آغاز کند.
با بازگشایی این مرز، کوزهرش چهارمین مرز رسمی بین ایران و ترکیه پس از رازی، بازرگان و سرو خواهد بود.
