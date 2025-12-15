۱۶ مدیرکل، بخشدار و ۶۵ مدیر میانی در قزوین از بانوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذر ظهر دوشنبه در ویژهبرنامه «روشنای مهر» که به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، اظهار کرد: مادر، واژهای مقدس و نقطه اتکای فرزندان است؛ مأمن آرامش و آسایش، پناهگاهی در روزهای سخت و گرفتاریها. آغوش مادر همان جایی است که انسان در دشواریها به آن پناه میبرد. خداوند نیز سفارش کرده است که نخست به مادرت احترام بگذار، دوم به مادرت، سوم به مادرت و سپس به پدرت. به همین مناسبت، میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر و روز زن را تبریک عرض میکنم.
استاندار قزوین عنوان کرد: حضرت زهرا (س) عمر کوتاهی داشتند، اما خود و فرزندانشان تاریخ را ساختند. برخی شخصیتها تنها بخشی از تاریخ را به نام خود ثبت کردهاند، اما حضرت زهرا (س) تاریخساز بودند؛ ریشه امامت و ولایت پس از نبوت از ایشان آغاز شد.
وی افزود: در شرایط خاص تاریخی و سیاسی امروز، ایران ما جایگاهی ویژه دارد. در طول تاریخ، مشکلاتی وجود داشته، اما آنچه ما را به هم پیوند داده، ایران بزرگ و تاریخساز بوده است؛ ایرانی با هزاران سال قدمت که پیش و پس از اسلام اثرگذار در جهان بوده است.
این مسئول تصریح کرد: در حوزه استان نیز چند نکته را به اختصار عرض میکنم. نخست، موضوع گردشگری قزوین است. قزوین استانی بزرگ و زیبا با ظرفیتهای متنوع تاریخی، مذهبی و طبیعی است؛ از کوههای الموت گرفته تا آثار مذهبی و تاریخی. این ظرفیتها قزوین را به استانی جامع بدل کرده، اما هنوز ناشناخته مانده است.
وی ادامه داد: برنامه ما این است که در دو سال نخست، تعداد گردشگران را دو برابر کنیم. حتی طرحی برای راهاندازی مسیر تهرانگردی یکروزه داریم و خواهش من از شما بانوان اثرگذار این است که در معرفی قزوین یاری کنید؛ نه تنها به ایران، بلکه به جهان.
استاندار قزوین بیان کرد: دوم، بانوان قزوین در بسیاری از عرصهها مانند ورزش از آقایان پیشی گرفتهاند. بسیاری از مدالآوران بزرگ کشور قزوینی هستند و بانوان در تیمهای فوتسال، والیبال و رشتههای رزمی همچون کشتی و تکواندو در لیگهای کشور حضور دارند. در صنعت نیز بانوان سرمایهگذار و کارآفرینان بزرگی هستند که با ایدههای نو، صنایع دانشبنیان را شکل دادهاند.
این مسئول تصریح کرد: سوم، نگاه ما در استان بر اساس شایستگی و تخصص است، نه جنسیت. امروز ۱۶ مدیرکل و بخشدار و ۶۵ مدیر میانی از بانوان هستند؛ این نه منت، بلکه نتیجه شایستگی و توانمندی خود شماست.
وی افزود: بانوان قزوین دوشادوش مردان در عرصههای علمی، هنری، فرهنگی و اقتصادی حضور دارند و هنرمندان برجستهای از این استان برخاستهاند.
نوذری گفت: برای رسیدن به توسعه و پویایی، همه باید همدل و همراه باشیم. مشکلات معیشتی و اقتصادی وجود دارد، اما با همدلی میتوانیم از مسیر سختیها عبور کنیم. نظام جهانی امروز به رهبری آمریکا تلاش دارد ایران عزیز ما را تحت فشار قرار دهد، اما همانگونه که در جنگها ملت ایران، زن و مرد، محکم و استوار ایستادند، امروز نیز این پیام روشن برای مسئولان وجود دارد که باید بیش از پیش تلاش کنند.
وی در پایان بیان کرد: موضوع «محلمحور» که از شعارهای اساسی دولت است، در استان قزوین هزار محله را تقسیمبندی کردهایم تا مسائل اجتماعی و عمرانی توسط خود مردم حل شود و تجربه نشان داده هر جا کار به مردم واگذار شده، موفقتر بودهایم.
