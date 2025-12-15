سعید مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با ارتقای چشمگیر بیمارستان ولیعصر عج مشگینشهر در ساختار منابع انسانی، شاهد جهشی در ظرفیتهای سازمانی خود هستیم.
وی افزود: بر پایه اقدامات صورت گرفته طی ماههای با حمایتهای مؤثر بابک رضازاده، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی و بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ساختار سازمانی نیروی انسانی این بیمارستان به ۱۸۱ تختخواب ارتقا یافت.
رئیس شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر ضمن قدردانی از تلاشها و مساعدتهای بابک رضازاده، نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی و بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، بیان کرد: با عنایت به این ارتقا و بازبینی انجام شده در ساختار سازمانی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)،در پستهای پزشک متخصص، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، کارشناس آزمایشگاه، کارشناس تغذیه و کارشناس فناوری اطلاعات سلامت در مجموع ۸۸ پست ایجاد شده است که برای جذب نیروی انسانی، ارتقای بخشهای درمانی و زمینه برای تخصیص اعتبارات بیشتر به این بیمارستان فراهم شد.
وی افزود: پیش از این بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)، علی رغم فعالیت به عنوان بیمارستان ۱۸۱ تختخوابی، در وزارت بهداشت و درمان از لحاظ ساختار سازمانی بعنوان بیمارستان ۱۱۷ تختخوابی شناخته میشد.
