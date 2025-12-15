قربانی: دفاع از حقوق شهروندان و اموال عمومی در اولویت شهرداری است

کاظم قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر استان به نفع شهرداری در پرونده یک شرکت پیمانکار نیروی انسانی و پیگیری مستمر و ارائه دفاعیات مستند در این پرونده اظهار کرد: موضوع پرونده حفظ حقوق شهرداری، جلوگیری از تحمیل تعهدات غیرقانونی و صیانت از اموال عمومی بود که پس از طی مراحل کارشناسی، جلسات متعدد دفاعیه و بررسی اسناد و مدارک توسط هیئت هفت نفره کارشناسان دادگستری، رأی به نفع شهرداری صادر شد.

وی افزود: این موفقیت نتیجه پیگیری مداوم همکاران واحد حقوقی شهرداری و استدلال‌های ارائه شده در مراجع قضائی بوده است.

شهردار فومن همچنین اعلام کرد: در سال جاری ۱۸ پرونده در حوزه‌های حقوقی، کیفری و دیوان عدالت اداری در واحد حقوقی شهرداری در دست بررسی است و تمام این اقدامات با هدف پاسداری از منافع عمومی، جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری و حمایت از اموال و سرمایه شهری با حساسیت و دقت کامل دنبال می‌شود.

قربانی با تأکید بر پایبندی شهرداری به حقوق شهروندان گفت: شهرداری در هر شرایطی از حقوق مردم دفاع خواهد کرد و در این مسیر، به قدرت خداوند، حمایت همشهریان عزیز فومنی و عدالت قوه قضائیه ایمان دارد؛ فشارها، تهدیدها و تطمیع‌ها نمی‌تواند خللی در این مسیر ایجاد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خدمات این دوره از مدیریت شهری در زمینه‌های مختلف نتیجه همین تفکر و حمایت اعضای محترم شورای شهر است که با جدیت دنبال شده و ادامه خواهد داشت.