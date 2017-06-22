به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رزمی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل تصریح کرد: تاکنون ۲۲ تفاهمنامه با ادارات مختلف استان جهت بسترسازی اشتغال حوزه ICT منعقدشده و دو مورد دیگر در دست پیگیری است.
وی افزود: تفاهمنامهها در ۵۵ موضوع با ارزش سرمایهگذاری هزار و ۲۱۹ میلیارد ریال و با هدف اشتغالزایی برای چهار هزار و ۹۴ نفر منعقدشده اند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تأکید کرد: طرح توسعه کسبوکار و اشتغال پایدار یا (تکاپو) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف رونق اقتصادی، ارتقا و توسعه واحدهای کسبوکار و بهبود معیشت نیروی کار اجرا میشود.
به گفته رزمی در راستای این طرح ارتباط مستمری بین بخش خصوصی و دولتی برقرار شده و اقدامات مختلفی از جمله توسعه ساختارهای کسبوکار، توانمندسازی در راستای توسعه کسبوکار فاوا و تولید سرویس و محتوا در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: به عنوان مثال در راستای توسعه ساختارهای کسبوکار تولید ۵۰ اپلیکیشن در استان برای سه سال آینده برنامهریزی شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همچنین یکی از برنامههای شاخص طرح تکاپو در استان را معرفی اردبیل به عنوان قطب تولید انیمیشن عنوان کرد و گفت: به زودی شهرستان خلخال به عنوان قطب تولید انیمیشن در کشور معرفی میشود.
نظر شما