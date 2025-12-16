خبرگزاری مهر، گروه استانها: هر سال با نزدیک شدن به شب یلدا، بازار مازندران رنگ و بوی خاصی به خود میگیرد و خانوادهها برای تهیه میوه، آجیل و ماهی، برنامهریزی میکنند و اما امسال شرایط کاملاً متفاوت است.
قیمت اقلام اساسی در بازار افزایش بیسابقهای یافته و توان خرید بسیاری از خانوارها کاهش یافته است و این وضعیت باعث شده که نگرانی از گرانی، جای شوق و شور شب یلدا را بگیرد و ضرورت نظارت و مدیریت بازار بیش از پیش احساس شود.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که قیمت مرغ به کیلویی ۱۳۸ هزار تومان رسیده و تخممرغ نیز دانهای ۱۰ هزار تومان فروخته میشود و هر شانه تخم مرغ دو برابر قیمت مرغ شده است.
این ارقام فشار قابل توجهی بر خانوادهها وارد کرده و بسیاری از شهروندان را مجبور کرده برای خرید حتی اقلام ضروری محدودیتهایی اعمال کنند.
روند رو به رشد قیمتها
به گفته کارشناسان، افزایش قیمتها ناشی از عوامل مختلفی از جمله ضعف نظارت، افزایش واسطهگری و تغییر قیمت نهادههای دامی است که تأثیر مستقیم بر سفره مردم گذاشته است.
در بخش میوه، سیب با قیمت کیلویی ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و پرتقال کیلویی حدود ۱۰۰ هزار تومان عرضه میشود. این میوهها که همواره جزو اقلام پرمصرف شب یلدا بودند، اکنون به کالایی گران و دستنیافتنی برای برخی از خانوادهها تبدیل شدهاند.
بررسی بازار نشان میدهد که خریداران با دقت بیشتری خرید میکنند و بسیاری از مردم ترجیح میدهند تنها بخشی از میوه مورد نیاز خود را تهیه کنند.
تلخند پسته به بازار یلدایی
بازار آجیل نیز شرایط مشابهی دارد؛ پسته کیلویی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و گردو کیلویی ۹۰۰ هزار تومان به فروش میرسد. ماهی نیز از گرانی بینصیب نمانده است.
قیمت ماهی کفال کیلویی ۷۰۰ هزار تومان و ماهی سفید حدود یک میلیون تومان اعلام شده است. این افزایش قیمتها به همراه گرانی میوه و تخممرغ، سفره شب یلدا را کوچکتر کرده و بسیاری از خانوادهها مجبور به تغییر برنامههای سنتی خود شدهاند.
قیمتها شوکه آور شده است
یکی از شهروندان ساکن ساری در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: شب یلدا همیشه برای ما فرصتی بود تا دور هم جمع شویم و با هزینهای معقول یک سفره ساده بچینیم اما قیمتها واقعاً شوکآور است و حتی خرید حداقلها هم به سختی امکانپذیر شده است.
محمد اکبری ادامه داد: وقتی پرتقال کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و سیب تا ۱۵۰ هزار تومان فروخته میشود، مجبوریم بخشی از اقلام را از لیست خرید حذف کنیم و فقط به خرید حداقلها اکتفا کنیم.
این شهروند افزود: شب یلدا قرار نیست تجملاتی باشد، اما همین خوراکیهای ساده هم برای بسیاری از خانوادهها دستنیافتنی شده و این واقعیت خیلی ناراحتکننده است.
همچنین یکی از فروشندگان بازار ساری نیز با بیان اینکه فروشندگان نیز از شرایط ناراضی هستند، گفت: برخلاف تصور مردم، فروشندهها هم از این وضعیت ناراضی هستند و اجناس با قیمت بالا به دست ما میرسد.
وی توضیح داد: مشتریان بیشتر وقتها فقط قیمت میپرسند و بدون خرید میروند. رکود در بازار کاملاً محسوس است و فروش نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
این فروشنده افزود: اگر نظارتها از مبدا تأمین و روی واسطهها جدیتر انجام شود، قیمتها منطقیتر خواهد شد و هم مردم و هم بازار آسیب کمتری میبینند.
بازار نوشهر در آستانه شب یلدا تحت کنترل؛ اخطار جدی به گرانفروشان
بازار شهر نوشهر با نزدیک شدن به شب یلدا تحت نظارت ویژه ستاد تنظیم بازار قرار گرفت. طاهره نعمتزاده، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری نوشهر با تأکید بر نظارت مستمر و برخورد قانونی با متخلفان گفت: کنترل بازار تا پایان ایام شب یلدا ادامه دارد.
وی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و تخلف صنفی برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت تا شهروندان بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و آرامش خاطر تهیه کنند.
در همین راستا، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اعلام کرده است: برخورد با متخلفان بازار ادامه دارد و تاکنون پروندههای متعدد در زمینه عرضه گوشت مرغ و دیگر کالاهای اساسی تشکیل شده است تا از هرگونه گرانفروشی جلوگیری شود.
تقی حسام افزود: بر اساس گزارشهای رسمی، بیش از ۲۰۰ پرونده تخلف در حوزه عرضه گوشت مرغ در استان تشکیل شده که برخی واحدهای صنفی به پرداخت جزای نقدی محکوم شدهاند.
کارشناسان معتقدند که نبود نظارت مؤثر، افزایش واسطهگری و ضعف در تنظیم بازار از عوامل اصلی گرانیها هستند و اگر راهکارهای فوری اعمال نشود، سفره شب یلدای بسیاری از خانوارهای مازندرانی در سال جاری، کوچکتر و کمرنگتر از سالهای گذشته خواهد بود.
آنها تأکید میکنند که تنها با مدیریت یکپارچه و هماهنگی دستگاههای نظارتی میتوان از تکرار این وضعیت جلوگیری کرد.
در چنین شرایطی، مردم نیز به دنبال راهکارهای جایگزین هستند؛ برخی خریدهای خود را کاهش داده و به خرید میوه و آجیل به مقدار محدود اکتفا میکنند، برخی نیز به بازارهای محلی و محصولات خانگی روی آوردهاند تا بخشی از هزینهها را کاهش دهند. با وجود این تلاشها، فشار گرانی همچنان بر خانوادهها سنگینی میکند و بسیاری شب یلدا را با نگرانی درباره هزینهها سپری میکنند.
با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا، فعالان بازار و مردم بر لزوم ورود جدیتر دستگاههای نظارتی، اعمال کنترل قیمتها و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی تأکید دارند. آنها معتقدند که بدون نظارت مستمر، حتی کالاهای ضروری نیز به تدریج از دسترس خانوارها خارج خواهد شد و شرایط معیشتی بیش از پیش دشوار خواهد شد.
به طور کلی، بازار مازندران در آستانه شب یلدا با چالشهای جدی مواجه است. گرانی بیسابقه، کمبود برخی اقلام و فشار مالی بر خانوادهها، همه نشاندهنده ضرورت اقدامات فوری و جدی در حوزه مدیریت بازار است. سازمانهای مربوطه باید با برنامهریزی دقیق و اجرای قوانین، اطمینان دهند که مردم بتوانند سفرههای شب یلدای خود را به شکلی مناسب بچینند و سنتهای دیرینه ایرانی با گرانی بیرویه آسیب نبیند.
شب یلدا، فرصتی برای شادی و گردهمایی خانوادگی است، اما امسال با چالشهای اقتصادی، این شب برای بسیاری از خانوادهها رنگ دیگری پیدا کرده است. مردم امیدوارند که مسئولان با دقت و جدیت در بازار نظارت کنند و حداقل در این مناسبت سنتی، آرامش و عدالت اقتصادی برقرار شود.
