کارشناسان علوم آزمایشگاهی در انتظار شماره نظام پزشکی!

به گزارش خبرنگار مهر، رشته علوم آزمایشگاهی بالینی یکی از شاخه‌های علوم پزشکی و در دسته رشته‌های پیراپزشکی یا پاراکلینیک است. وظیفه اصلی این رشته تشخیص و پایش بیماری‌های مختلف است. این وظیفه مهم بر عهده کارشناسان علوم آزمایشگاهی است که با جمعیت حدود ۵۰ هزار نفر اسکلت اصلی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را تشکیل می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین مطالبات این گروه، نظام مند شدن علوم آزمایشگاهی است.

کارشناسان علوم آزمایشگاهی از سال‌ها قبل جهت تحقق این مطالبه اقدام کرده و موفق به اخذ چندین رأی قطعی از دادگاه‌های تجدید نظر در شهرهای مختلف شده اند. این مطالبه که دارای پشتوانه قانونی، حقوقی، قضائی و همینطور دارای تائیدیه از آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت و مصوبه مورخ ۱۴/‏۱۱/‏۱۴۰۳‬ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است، متأسفانه تا کنون اجرایی نشده است.

در همین راستا، نامه نگاری‌های فراوانی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزارت بهداشت صورت گرفته اما مشخص نیست چرا این خواسته قانونی تاکنون معطل مانده است.

مهر ۱۴۰۴ بود که عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از پیگیری‌های صورت گرفته برای صدور شماره نظام و پروانه اشتغال کارشناسان علوم آزمایشگاهی خبر داد؛ اما با گذشت سه ماه از اعلام این خبر، هنوز به نتیجه قابل قبولی منتج نشده است.

اخیراً نیز، نامه نگاری‌هایی با وزیر بهداشت، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و…، نیز صورت گرفته؛ اما طلسم عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی، هنوز پابرجا است.

در حال حاضر بسیاری از رشته‌های حوزه علوم پزشکی از جمله پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران، کارشناسان اتاق عمل، هوشبری و فیزیوتراپی دارای شماره نظام و پروانه فعالیت هستند و کارشناسان علوم آزمایشگاهی نیز انتظار دارند از جایگاه قانونی و حرفه‌ای مشابه برخوردار شوند.