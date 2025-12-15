هشدار آب منطقه ای گیلان در خصوص سیلابی شدن رودخانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی استان، مبنی بر شکل گیری ناپایداری‌های جوی از عصر و شب دوشنبه ۲۴ آذرماه تا جمعه ۲۸ آذرماه جاری، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، مسیل‌ها و جاری شدن سیلاب در نقاط مختلف استان وجود دارد.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است: به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، از هرگونه تردد، توقف، اسکان، استقرار و برپایی چادرهای مسافرتی در حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، تأسیسات آبی و کانال‌های آبرسانی به‌طور جدی خودداری کنند.

شرکت آب منطقه‌ای گیلان همچنین بر لزوم توجه به هشدارهای ایمنی و همکاری مردم با دستگاه‌های اجرایی و امدادی تأکید کرده است.