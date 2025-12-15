  1. استانها
  2. مرکزی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

آشوری: خودروی سواری با ۶۰۰ میلیون ریال خلافی در جاده اراک توقیف شد

آشوری: خودروی سواری با ۶۰۰ میلیون ریال خلافی در جاده اراک توقیف شد

اراک- رئیس پلیس راه استان مرکزی از توقیف خودوری سواری با ۶۰۰ میلیون ریال خلافی در محور مواصلاتی اراک - قم خبر داد.

سرهنگ روح الله آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران گروه کنترل ترافیک پلیس راه اراک - قم در حین گشت زنی در محور مواصلاتی اراک -قم یک دستگاه خودروی سواری به علت ارتکاب به تخلفات حادثه ساز رانندگی را توقیف کردند.

وی افزود: پس از استعلام وضعیت خودرو از سامانه اجراییات مشخص شد، خودروی مذکور ۶۰۰ میلیون ریال خلافی دارد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی با اشاره به اینکه خودروی راننده متخلف به پارکینگ منتقل شد، گفت: انتظار است رانندگان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را مورد توجه ویژه قرار دهند.

کد خبر 6690303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها