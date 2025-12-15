آشوری: خودروی سواری با ۶۰۰ میلیون ریال خلافی در جاده اراک توقیف شد

سرهنگ روح الله آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران گروه کنترل ترافیک پلیس راه اراک - قم در حین گشت زنی در محور مواصلاتی اراک -قم یک دستگاه خودروی سواری به علت ارتکاب به تخلفات حادثه ساز رانندگی را توقیف کردند.

وی افزود: پس از استعلام وضعیت خودرو از سامانه اجراییات مشخص شد، خودروی مذکور ۶۰۰ میلیون ریال خلافی دارد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی با اشاره به اینکه خودروی راننده متخلف به پارکینگ منتقل شد، گفت: انتظار است رانندگان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را مورد توجه ویژه قرار دهند.