به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسگری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با تسلیت درگذشت یکی از کارکنان خدوم شهرداری قم اظهار کرد: در ابتدا لازم می‌دانم فقدان یکی از همکاران پرتلاش شهرداری را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض کنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر مسئلت دارم.

وی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده پیرامون نامگذاری میدان پرچم افزود: درباره میدان پرچم، با توجه به موقعیت آن در مجاورت مسجد مقدس جمکران، معتقدم نام قبلی این میدان کاملاً متناسب با فضای معنوی منطقه است و بهتر است همان عنوان حفظ شود. اگر قرار است مکانی برای پرچم در نظر گرفته شود، می‌توان در نقطه‌ای دیگر این اقدام را انجام داد، اما تغییر نام این میدان ضرورتی ندارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: نام آل‌یاسین نه تکراری است و نه با چالش خاصی مواجه بوده و از نظر هویتی و مکانی، کاملاً با موقعیت میدان همخوانی دارد و ایجاد میدان جدید در محدوده‌ای دیگر برای موضوع پرچم می‌تواند بدون آسیب به این نامگذاری انجام شود.

مسگری سپس به موضوع نامگذاری معبری به نام آیت‌الله محمد یزدی اشاره کرد و گفت: در ایام سالگرد این عالم مجاهد قرار داشتیم و بدون تردید شأن و جایگاه ایشان فراتر از خیابان‌هایی است که در سطح شهر نامگذاری شده‌اند و ایشان از پیشگامان مبارزه در کنار حضرت امام خمینی (ره) بودند و پس از پیروزی انقلاب نیز نقش مؤثری در تثبیت نظام و حمایت از مقام معظم رهبری، به‌ویژه در جایگاه ریاست جامعه مدرسین، ایفا کردند.

وی افزود: با این حال، در این نامگذاری نظر و موافقت خانواده محترم ایشان اخذ شده و این اقدام با هماهنگی انجام شده است و حتی پیش از تصویب نهایی، رایزنی‌های جداگانه‌ای با اعضای شورا صورت گرفت تا رضایت جمعی حاصل شود.

سخنگوی شورای شهر قم با اشاره به محل نامگذاری انجام‌شده بیان کرد: منزل مسکونی آیت‌الله یزدی در همین محدوده قرار داشت و ایشان پیش از رحلت، این ملک را به حوزه علمیه اهدا کرده بودند تا به مرکزی برای پرورش نخبگان حوزوی تبدیل شود و از این جهت، این نامگذاری از نظر مکانی نیز سنخیت لازم را دارد، هرچند همچنان معتقدم جایگاه ایشان فراتر از این معبر است.

مسگری با اشاره به محدودیت‌ها در نامگذاری معابر بزرگ به نام علما و شخصیت‌ها گفت: در حال حاضر برخی از علما و سرداران نیز در نوبت نامگذاری هستند و در بسیاری از موارد، جلب نظر خانواده‌ها فرآیند زمان‌بری دارد، اما در این مورد خاص، به دلیل موافقت خانواده و همزمانی با سالگرد ایشان، این تصمیم اتخاذ شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر توسعه ورزش‌های هویتی و بومی اظهار کرد: ورزش زورخانه‌ای همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و امروز نیز با توجه به افزایش استقبال نوجوانان و جوانان، فرصت مناسبی برای توسعه این رشته فراهم شده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم افزود: شهرداری آمادگی دارد بخشی از فضاهای بوستانی شهر را برای احداث زورخانه‌ها در اختیار قرار دهد و این ورزش ظرفیت بالایی برای مشارکت خیرین دارد و می‌توان مجموعه‌هایی فاخر و ماندگار در این حوزه ایجاد کرد.

مسگری همچنین به ظرفیت ورزشگاه یادگار امام قم اشاره کرد و گفت: این ورزشگاه با منابع ملی احداث شده و استفاده نکردن از آن، نوعی کفران نعمت محسوب می‌شود و در شرایطی که برخی تیم‌های لیگ برتری و لیگ یک در تهران از نبود زمین استاندارد رنج می‌برند، نزدیکی قم به پایتخت می‌تواند یک مزیت مهم برای بهره‌برداری از این مجموعه باشد.

وی ادامه داد: با انعقاد قراردادهای مناسب و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها به‌ویژه زمین چمن، می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی و تیم‌های حرفه‌ای استفاده کرد تا این مجموعه فعال باقی بماند و نقش مؤثری در ورزش کشور ایفا کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری درست از امکانات ورزشی موجود، هم موجب پویایی زیرساخت‌ها می‌شود و هم می‌تواند به ارتقای جایگاه ورزشی قم در سطح ملی کمک کند.

