پورعباسی: ۳۰درصد فضاهای آموزشی استان قزوین نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی پورعباسی بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین، با ارائه گزارشی از وضعیت فضاهای آموزشی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶۷۰ فضای آموزشی در استان وجود دارد که ۵۱ درصد آنها مستحکم، ۳۰ درصد نیازمند بازسازی و ۱۹ درصد نیازمند مقاومسازی هستند.
وی با اشاره به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی افزود: سهم استان قزوین در این نهضت ۱۱۳ پروژه در قالب ۶۸۹ کلاس درس است که شامل مدارس کانکسی، پروژههای جایگزین، مدارس دارای کمبود سرانه و فضاهای جدید آموزشی میشود.
پورعباسی ادامه داد: تاکنون ۸۴ پروژه نهضت به مرحله اجرا یا اتمام رسیده، ۱۴ پروژه در مرحله تفاهم و مذاکره قرار دارد و هفت پروژه نیز در دست پیگیری برای آغاز عملیات اجرایی است.
مدیرکل نوسازی مدارس قزوین با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت صنایع استان گفت: با حمایت استاندار قزوین و در قالب طرح «چهارشنبههای صنعت»، از ظرفیت صنایع برای مدرسهسازی استفاده شده و تاکنون ۳۰ پروژه با مشارکت بخش صنعت تفاهمنامه امضا کردهاند.
وی از افتتاح ۲۸ پروژه آموزشی تا مهرماه سال جاری خبر داد و افزود: این پروژهها در قالب ۱۰۲ کلاس درس و با زیربنای یکهزار و ۹۴۰ متر مربع به بهرهبرداری رسیده که ۷۱ درصد آن با مشارکت مردمی اجرا شده است.
پورعباسی خاطرنشان کرد: این فضاها شامل ۷۸ درصد آموزشی، ۷ درصد ورزشی و ۱۵ درصد پرورشی بوده و بهصورت مساوی در مناطق شهری و روستایی احداث شدهاند که بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دانشآموز از آنها بهرهمند شدهاند.
وی با اشاره به شاخص سرانه فضای آموزشی تصریح کرد: سرانه فضای آموزشی در استان قزوین ۵.۵ متر مربع است که اگرچه در مناطق روستایی وضعیت مناسبی دارد، اما در برخی مناطق شهری از جمله شهر قزوین و شهرستان البرز نیازمند ارتقاست و هدفگذاری ما رسیدن به سرانه ۶.۱ متر مربع تا پایان برنامه هفتم توسعه است.
مدیرکل نوسازی مدارس قزوین در پایان از اجرای طرحهای مدرسه سبز و پایدار، هوشمندسازی مدارس، استانداردسازی سامانههای گرمایشی و اجرای طرح شهید عجمیان برای شادابسازی مدارس خبر داد و تأکید کرد: با تداوم همدلی دولت، صنایع و مشارکت مردمی، روند توسعه فضاهای آموزشی استان با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
