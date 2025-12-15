رحمتی: بازیکنان خیبر جانانه جنگیدند؛ شایسته برد بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی شامگاه دوشنبه در نشست خبری پس از دیدار خیبر خرم‌آباد مقابل استقلال تهران اظهار داشت: تشکر ویژه دارم از مردم لرتبار و هواداران خوب خیبر که امروز در ورزشگاه حضور داشتند و ۹۰ دقیقه تیم خودشان را با تمام وجود تشویق کردند. این حمایت برای ما بسیار ارزشمند و انگیزه‌بخش بود.

تقدیر از عملکرد بازیکنان

وی ادامه داد: جا دارد یک خسته نباشید جدی به بازیکنان تیمم بگویم؛ امروز واقعاً جانانه فوتبال بازی کردند. با وجود وقفه‌ها و اتفاقاتی که در طول مسابقه رخ داد، بازیکنان تمرکز خودشان را حفظ کردند و تا پایان برای کسب نتیجه جنگیدند.

بازگشت به بازی پس از گل زودهنگام

سرمربی خیبر با اشاره به گل ابتدای مسابقه گفت: ما در همان دقایق ابتدایی بازی، روی یک پنالتی بحث‌برانگیز گل دریافت کردیم که قضاوت درباره آن را به کارشناسان داوری واگذار می‌کنم، اما مهم این بود که تیم ما خیلی خوب به بازی برگشت و توانست جریان مسابقه را تغییر دهد.

ایجاد موقعیت‌های فراوان و تأیید گل خیبر

رحمتی خاطرنشان کرد: بعد از آن گل، موقعیت‌های زیادی روی دروازه تیم حریف ایجاد کردیم و فکر می‌کنم گلی که در دقایق پایانی نیمه اول به ثمر رساندیم، کاملاً صحیح و سالم بود و حق تیم ما محسوب می‌شد.

افت بدنی برخی بازیکنان و عقب‌نشینی نیمه دوم

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در ادامه نشست خبری پس از دیدار مقابل استقلال تهران اظهار داشت: در نیمه دوم و به‌ویژه در دقایق پایانی، برخی بازیکنان ما که به تازگی به تیم بازگشته بودند و هنوز از نظر بدنی آماده کامل نبودند، کمی افت کردند. به همین دلیل مجبور شدیم کمی عقب‌تر بنشینیم و روی اشتباهات خود چند موقعیت به تیم حریف دادیم.

رحمتی افزود: با این حال، از نظر من تیم ما شایسته برد بود و حق ما پیروزی در این مسابقه بود. بازیکنان امروز تلاش زیادی کردند و زحمت کشیدند؛ خسته نباشید می‌گویم به آنها که با تمام توان بازی کردند.

هیجانات طبیعی بازی و مدیریت نیمکت

وی در پاسخ به پرسشی درباره آرامش روی نیمکت تیم گفت: این‌گونه بازی‌ها هیجانات خاص خودش را دارد و شرایط ویژه‌ای دارند. وقتی در دقیقه ۵ بازی یک اتفاق مهم رخ می‌دهد و داور برای بررسی صحنه به VAR می‌رود، طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت همه روی نیمکت دست‌به‌سینه بنشینند و سکوت کامل برقرار باشد.

وی ادامه داد: هیجان بازی بر سرمربی، بازیکنان و کادر فنی تأثیر می‌گذارد، اما صحبت شما درست است و امیدواریم در ادامه بتوانیم مدیریت بهتری روی نیمکت و هیجانات تیم داشته باشیم تا تمرکز بازیکنان حفظ شود.

واکنش رحمتی به سوال درباره داوری و صحنه‌های بحث‌برانگیز

رحمتی در پاسخ به پرسشی درباره داوری بازی اظهار داشت: درباره چند صحنه جنجالی، مانند گل آفساید گرفته شده استقلال، ضربه ایستگاهی گل دوم ما و پنالتی‌های تیم استقلال، باید بگویم که تصمیم نهایی بر عهده داور و VAR بوده است. علاوه بر این‌ها، چند صحنه دیگر هم روی بازیکنان ما مانند عارف قزل و مسعود محبی در محوطه جریمه رخ داد، اما اجازه دهید راجع به داوری بیشتر صحبت نکنم و این مسائل را به کارشناسان عادل بسپاریم. کارشناسانی که جانبدارانه یا سیاستمدارانه نظر ندهند.

رحمتی افزود: یک بار در پروازی با آقای فغانی همسفر بودم و درباره نحوه رسیدن داوران به سطح بالا پرسیدم. او پاسخ جالبی داد و گفت: «خطا، خطا است؛ چه در وسط زمین باشد، چه کنار زمین، چه داخل محوطه شش قدم و چه پشت دروازه. اگر خطا قرار است گرفته شود باید همه جای زمین و در همه استادیوم‌ها گرفته شود.» این نشان می‌دهد که داوری باید یکسان و بی‌طرف باشد.

سرمربی خیبر تأکید کرد: من به کادر داوری بازی اخیر خسته‌نباشید گفتم و همچنان می‌گویم، اما بهتر است فشار روی داور ایجاد نکنیم و اجازه دهیم کارشناسان درباره این صحنه‌ها نظر دهند.

واکنش رحمتی به اظهارات ساپینتو درباره شایستگی پیروزی استقلال

رحمتی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات ریکاردو ساپینتو که گفته بود استقلال شایسته برد بود و دو امتیاز از دست داده، گفت: نظر ایشان محترم است و من قصد ندارم درباره آن صحبت کنم. از دید من، تیم ما برنده این مسابقه بود، چرا که توانستیم سه گل به ثمر برسانیم. یکی از این گل‌ها آفساید بود، گل ایستگاهی ما سالم بود و در نهایت بازی را با نتیجه دو بر یک بردیم.

اهمیت بازگشت تیم و عملکرد بازیکنان جوان

رحمتی ادامه داد: ساپینتو باید به دلیل از دست رفتن دو امتیاز ناراحت باشد، چرا که این امتیازها می‌توانست شرایط تیمش را تغییر دهد. برای ما بسیار مهم است که تیم جوانی با بودجه ۲۵۰ میلیارد تومان در برابر تیمی با بودجه ۲,۵۰۰ میلیارد تومان بازی کند و بازیکنان جوان بتوانند پس از گل خوردن در دقیقه ۵ بازی، با حفظ آرامش و تمرکز، به خواسته‌های کادر فنی پاسخ دهند، بازی را بازگردانند و به گل‌های اول و دوم برسند.

سرمربی خیبر افزود: ما بهترین موقع گل زدیم، یعنی در دقیقه ۴۷ و نقش مهمی در شکل‌دهی جریان بازی داشت. اگر نتیجه نیمه اول با آن گل‌ها تغییر می‌کرد، ممکن بود روند بازی و شیوه عملکرد ما متفاوت شود. ما موفق می‌شدیم بازی را برگردانیم و سه امتیاز را به حساب تیم واریز کنیم.

قدردانی رحمتی از بازیکنان و عملکرد تیم

رحمتی در پایان نشست خبری اظهار داشت: از همه بازیکنان تیمم ممنونم و خدا را شکر می‌کنم که امسال در کنار این بچه‌ها هستم. بازیکنانی که دارم واقعاً قلب بزرگی دارند، بدون هیچ چشم‌داشتی، بدون هیچ غر زدن، با تمام توان کار خود را انجام می‌دهند و با همه سختی‌هایی که داریم، مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام می‌دهند.

وی افزود: امروز بازیکنان ما با تمام وجود نشان دادند که می‌توانند برنده بازی باشند و از دید من تیم من برنده این مسابقه بود. خسته نباشید می‌گویم به هر دو تیم و تنها افسوس ما این است که دو امتیاز از دست رفت، اما عملکرد و تلاش بازیکنان شایسته تقدیر و احترام بود.