آشوری: باید از ظرفیت مرزها برای امنیت غذایی استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه مبادلات مرزی استان هرمزگان با حضور احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی و به ریاست محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان برگزار شد.

محمد آشوری در این نشست با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان‌های مرزی برای تأمین نیازهای اساسی، اظهار داشت: باید یک راه میان‌بر مبتنی بر قوانین کشور طراحی شود تا بازار استان و کشور با کمبود مواجه نشود؛ همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه با اختیارات موجود، حجم بالایی کالا ترخیص شد و جامعه به آرامش رسید.

آشوری تازیانی با بیان اینکه پس از آن رویداد نیز از ظرفیت‌های قانونی مختلف استفاده شد، تأکید کرد: باید در مواجهه با تهدیدات، فرصت‌سازی کنیم و از مرزنشینی خود نهایت بهره را ببریم.

وی با اشاره به پهناورترین استان مرزی کشور بودن هرمزگان و همسایگی با ۵ کشور، عنوان کرد: باید از فرصت مرز و مبادلات مرزی استفاده کنیم و برای عزت مردم و کشورمان تلاش نمائیم.

استاندار هرمزگان، تأمین امنیت غذایی جامعه را از وظایف حاکمیت دانست و گفت: انتخاب بهترین روش با رعایت اصول امنیتی، بهداشتی و استانداردی یک ضرورت است و امروز رسالت همه ما حل مشکلات با خرد جمعی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات تأمین نهاده‌های دامی استان اشاره و اضافه کرد: باید پیش‌بینی‌های هوشمندانه و هدفمندی برای تأمین مرغ و گوشت مردم داشته باشیم و علاوه بر تأمین نیازهای استان، به استان‌های همجوار نیز کمک کنیم و ذخایر استراتژیک استان را تأمین نمائیم.

در ادامه احمد مرادی نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تسهیل در امور تأکید و گفت: باید واردات کالاهای اساسی با استفاده از رویه‌های مرزی تسهیل شود.

وی افزایش اختیارات استانداران را فرصت مغتنمی دانست و تصریح کرد: باید از این فرصت به بهترین نحو استفاده شود.

این جلسه در راستای بررسی راهکارهای تسریع در مبادلات مرزی و تأمین نیازهای اساسی استان برگزار شد.