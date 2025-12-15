به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت الله اسماعیلی در دیدار با حجتالاسلام محسنی، رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی قرچک، با اشاره به شرایط مدیریتی گذشته قرچک اظهار داشت: پیش از حضور مدیران بومی، به دلیل غیربومی بودن برخی رؤسای ادارات، چالشهایی از جمله نبود انسجام و وحدت رویه در شهرستان وجود داشت، اما با درایت و مدیریت هوشمندانه ریاست سابق، امروز شاهد شکلگیری وحدت کلمه و یکپارچگی در سطح ادارات هستیم که زمینهساز پیشبرد امور فرهنگی و اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در کنار تشکیلات ائمه جمعه نهادی مردمی و برخاسته از متن جامعه است، افزود: مأموریت این سازمان بدون نگاه سیاسی و صرفاً در راستای صیانت از ارزشها و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر تفکر امین انقلاب تعریف میشود.
امام جمعه قرچک با اشاره به در پیش بودن برنامهها و مناسبتهای مهم فرهنگی و مذهبی، گفت: در آستانه برگزاری اعتکاف نورانی، یادواره شهید والامقام ستاری، دهه بصیرت و راهپیمایی یومالله نهم دی قرار داریم و لازم است با برنامهریزی منسجم و همکاری سایر نهادها، این مناسبتها هرچه باشکوهتر برگزار شود.
وی با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری در حوزه قرآن کریم تصریح کرد: توجه ویژه به موضوعات قرآنی، بهویژه ترویج فرهنگ حفظ قرآن، از اولویتهاست و مصوبات نخستین جلسه شورای قرآنی باید با جدیت پیگیری و بهصورت هدفمند اجرایی شود.
اسماعیلی در پایان بر ضرورت تقویت انسجام میان علما و ائمه جماعات تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات منظم دو هفته یکبار و ماهیانه، در کنار پیگیری برنامههای فرهنگی در مساجد و هیئات مذهبی، میتواند زمینهساز همفکری، همافزایی و افزایش اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی در سطح قرچک باشد.
