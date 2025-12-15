  1. استانها
اسماعیلی:سازمان تبلیغات اسلامی نهادی مردمی و حافظ آرمان‌های انقلاب است

قرچک- امام جمعه قرچک با تأکید بر مردمی بودن سازمان تبلیغات اسلامی، این نهاد را برخاسته از متن جامعه و مأمور صیانت از ارزش‌ها و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت الله اسماعیلی در دیدار با حجت‌الاسلام محسنی، رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی قرچک، با اشاره به شرایط مدیریتی گذشته قرچک اظهار داشت: پیش از حضور مدیران بومی، به دلیل غیربومی بودن برخی رؤسای ادارات، چالش‌هایی از جمله نبود انسجام و وحدت رویه در شهرستان وجود داشت، اما با درایت و مدیریت هوشمندانه ریاست سابق، امروز شاهد شکل‌گیری وحدت کلمه و یکپارچگی در سطح ادارات هستیم که زمینه‌ساز پیشبرد امور فرهنگی و اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در کنار تشکیلات ائمه جمعه نهادی مردمی و برخاسته از متن جامعه است، افزود: مأموریت این سازمان بدون نگاه سیاسی و صرفاً در راستای صیانت از ارزش‌ها و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر تفکر امین انقلاب تعریف می‌شود.

امام جمعه قرچک با اشاره به در پیش بودن برنامه‌ها و مناسبت‌های مهم فرهنگی و مذهبی، گفت: در آستانه برگزاری اعتکاف نورانی، یادواره شهید والامقام ستاری، دهه بصیرت و راهپیمایی یوم‌الله نهم دی قرار داریم و لازم است با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری سایر نهادها، این مناسبت‌ها هرچه باشکوه‌تر برگزار شود.

وی با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری در حوزه قرآن کریم تصریح کرد: توجه ویژه به موضوعات قرآنی، به‌ویژه ترویج فرهنگ حفظ قرآن، از اولویت‌هاست و مصوبات نخستین جلسه شورای قرآنی باید با جدیت پیگیری و به‌صورت هدفمند اجرایی شود.

اسماعیلی در پایان بر ضرورت تقویت انسجام میان علما و ائمه جماعات تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات منظم دو هفته یک‌بار و ماهیانه، در کنار پیگیری برنامه‌های فرهنگی در مساجد و هیئات مذهبی، می‌تواند زمینه‌ساز هم‌فکری، هم‌افزایی و افزایش اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی در سطح قرچک باشد.

