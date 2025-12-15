  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۷

تلاش برای استحکام بخشی سیل بند روستاهای شهرستان شادگان

شادگان - بخشدار مرکزی شادگان از تلاش برای استحکام بخشی سیل بند روستاهای بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.

رضا استکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استحکام بخشی سیل بند روستاهای در معرض سیلاب شادگان انجام می‌شود.

وی لایروبی رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها، تقویت سیل بندها را مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه در حوزه مقابله با سیلاب دانست.

بخشدار مرکزی شادگان ادامه داد: به منظور کنترل و هدایت روان آب‌های ناشی از بارندگی‌ها و نیز افزایش پایداری سیل بندهای روستای نهر مُسیر و جلوگیری از طغیان و جاری شدن سیلاب، عملیات استحکام بخشی و کنترل سیل بندها توسط مدیریت بحران بخشداری مرکزی و ستاد مدیریت بحران شهرستان شادگان اجرا شد.

استکی در پایان گفت: عملیات کنترل و پایش شرایط سایر نهرهای جاری در حوزه جغرافیایی بخش مرکزی در دستور کار مدیریت بحران بخشداری مرکزی شادگان قرار دارد.

