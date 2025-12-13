به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب مقدم فرماندار و رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان شادگان امشب به همراه استکی سرپرست بخشداری مرکزی، امیری راهداری رئیس اداره حمل و نقل جاده‌ای شادگان و اسکندری مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان با حضور میدانی آخرین وضعیت استحکام بخشی سیل‌بندهای روستای نهر مسیر را مورد بررسی قرار داد.

فرماندار شادگان در این بازدید اظهار کرد: با اتخاذ تدابیر صورت گرفته ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز تأمین شده و هم‌اکنون عملیات تقویت و استحکام‌بخشی سیل‌بندهای روستای نهر مسیر بخش مرکزی در حال انجام است.

وی با اعلام آماده‌باش کامل به کلیه ادارات خدمات‌رسان و دستگاه‌های مرتبط، تأکید کرد: با توجه به بارندگی‌های اخیر لازم است تمامی امکانات و اقدامات لازم برای پیشگیری از خطرات احتمالی با جدیت و هماهنگی کامل دنبال شود.

فرماندار شادگان در پایان گفت: تمامی دستگاه‌های خدمات رسان برای برنامه ریزی و جلوگیری از بحران‌های باران و سیل در سطح شهرستان شادگان آمادگی کامل را داشته باشند.