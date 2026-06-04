  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

نهضت آسفالت در روستاهای بخش مرکزی شادگان آغاز شد

نهضت آسفالت در روستاهای بخش مرکزی شادگان آغاز شد

شادگان - بخشدار مرکزی شادگان گفت: طرح نهضت آسفالت در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان آغاز شده است.

رضا استکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی و تسهیل در تردد ساکنان، طرح نهضت آسفالت در روستاهای بخش مرکزی شادگان با جدیت در حال اجرا است.

وی افزود: این طرح با هدف تسهیل در تردد و آسایش و امنیت روستاییان این بخش اجرایی شده است.

بخشدار مرکزی شادگان ادامه داد: در ادامه اجرای نهضت آسفالت در مناطق روستایی، عملیات اجرای آسفالت در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان آغاز شده و وارد فاز اجرایی شده است.

استکی گفت: موضوع آسفالت معابر روستاهای بخش مرکزی با مشارکت دهیاری های بخش مرکزی و بنیاد مسکن با تأمین قیر یارانه ای به منظور بهبود شرایط معابر عمومی روستاها و رضایتمندی مردم در دستور کار بخشداری مرکزی شادگان قرار دارد.

کد مطلب 6849975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها