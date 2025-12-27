حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه بزرگراه سنقر–بیستون اظهار کرد: فاز نخست این محور که حد فاصل سنقر تا میانراهان را شامل میشود، در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و طی چند روز آینده با تکمیل علائم ایمنی و آسفالت بخشهای باقیمانده، زیر بار ترافیک خواهد رفت.
وی با بیان اینکه این پروژه یکی از مطالبات جدی مردم منطقه است، افزود: تمام تلاش ما بر این است که با وجود محدودیتها و شرایط موجود، بخش باقیمانده مسیر که حدود ۴۰۰ متر است هرچه سریعتر تکمیل شود تا تردد در این محور تسهیل شود.
نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با بهرهبرداری از این فاز، بخش عمدهای از ناهمواریها و مشکلات فعلی مسیر برطرف خواهد شد و ادامه عملیات اجرایی در سایر قطعات نیز با سهولت بیشتری دنبال میشود.
حجتالاسلام حسینیکیا با تأکید بر اهمیت ایمنی این محور گفت: جاده سنقر–بیستون در سالهای گذشته به دلیل شرایط نامناسب، به یکی از نقاط پرخطر تبدیل شده بود و هدف ما این است که هرچه سریعتر این مسیر از وضعیت فعلی خارج شده و امنیت تردد برای مردم فراهم شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری برای تکمیل این پروژه با جدیت ادامه دارد و امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن، مردم منطقه بتوانند از ظرفیت جادهای این محور بهرهمند شوند و این مسیر مهم از شرایط خطرآفرین گذشته نجات پیدا کند.
