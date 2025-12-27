  1. استانها
فاز نخست بزرگراه سنقر–بیستون در آستانه بهره‌برداری

کرمانشاه - نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی از آماده‌سازی فاز اول بزرگراه سنقر–بیستون و قرار گرفتن این مسیر طی روزهای آینده زیر بار ترافیکی خبر داد.

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه بزرگراه سنقر–بیستون اظهار کرد: فاز نخست این محور که حد فاصل سنقر تا میانراهان را شامل می‌شود، در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و طی چند روز آینده با تکمیل علائم ایمنی و آسفالت بخش‌های باقی‌مانده، زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی با بیان اینکه این پروژه یکی از مطالبات جدی مردم منطقه است، افزود: تمام تلاش ما بر این است که با وجود محدودیت‌ها و شرایط موجود، بخش باقیمانده مسیر که حدود ۴۰۰ متر است هرچه سریع‌تر تکمیل شود تا تردد در این محور تسهیل شود.

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این فاز، بخش عمده‌ای از ناهمواری‌ها و مشکلات فعلی مسیر برطرف خواهد شد و ادامه عملیات اجرایی در سایر قطعات نیز با سهولت بیشتری دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا با تأکید بر اهمیت ایمنی این محور گفت: جاده سنقر–بیستون در سال‌های گذشته به دلیل شرایط نامناسب، به یکی از نقاط پرخطر تبدیل شده بود و هدف ما این است که هرچه سریع‌تر این مسیر از وضعیت فعلی خارج شده و امنیت تردد برای مردم فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری برای تکمیل این پروژه با جدیت ادامه دارد و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مردم منطقه بتوانند از ظرفیت جاده‌ای این محور بهره‌مند شوند و این مسیر مهم از شرایط خطرآفرین گذشته نجات پیدا کند.

