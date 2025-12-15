به گزارش خبرنگار مهر، پس از ماه‌ها کم‌بارشی و نگرانی‌های ناشی از تداوم خشکسالی، آسمان خراسان جنوبی بار دیگر نشانه‌هایی از سخاوت را بروز داده است؛ سامانه‌ای بارشی و سرد که از غرب و جنوب‌غرب کشور وارد شده، امید به بارش باران و برف را در جای‌جای استان زنده کرده و نگاه‌ها را به آسمان دوخته است.

در همین راستا و در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، ظهر دوشنبه جلسه تهک هواشناسی جاده‌ای با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان در اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی برگزار شد؛ نشستی که در کنار بررسی مخاطرات، رنگی از خوش‌بینی و انتظار بارش‌های مؤثر نیز داشت.

بارشی که هم امید می‌آورد و هم هشدار

جواد نخعی، مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی، در این نشست با تشریح آخرین وضعیت جوی استان گفت: بر اساس تحلیل داده‌ها و مدل‌های پیش‌بینی، طی روزهای آینده استان تحت تأثیر فعالیت قابل توجه یک سامانه بارشی قرار می‌گیرد که می‌تواند بارش‌های مؤثر باران و برف، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه این بارش‌ها پس از یک دوره کم‌بارشی طولانی رخ می‌دهد، افزود: هرچند بارش برف و باران می‌تواند برای منابع آبی، کشاورزی و سفره‌های زیرزمینی نویدبخش باشد، اما در محورهای کوهستانی و مرتفع استان، احتمال لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی و اختلال در تردد وسایل نقلیه وجود دارد.

نخعی همچنین خاطرنشان کرد: در برخی مناطق جنوبی و شرقی استان، شدت بارش‌ها ممکن است منجر به آب‌گرفتگی معابر و وقوع سیلاب‌های محلی شود؛ موضوعی که نیازمند توجه و آمادگی بیشتر شهروندان و دستگاه‌های اجرایی است.

آماده‌باش برای مدیریت بارش‌های خوش‌یمن

محمدعلی آخوندی، مدیرکل و ارشد هماهنگی مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی هم ضمن قدردانی از اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر هواشناسی، بر آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران استان تأکید کرد و گفت: بارش‌ها اگرچه مایه خوشحالی و امید هستند، اما در صورت بی‌توجهی می‌توانند به تهدید تبدیل شوند؛ از همین رو تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و راه‌سازی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: هماهنگی میان هواشناسی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امدادی این امکان را فراهم می‌کند که ضمن بهره‌مندی از برکات بارش‌ها، خسارات احتمالی به حداقل برسد و ایمنی شهروندان تأمین شود.

چشم‌ها به آسمان، گوش‌ها به هشدارها

در پایان این نشست مقرر شد اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی به‌صورت مستمر در اختیار دستگاه‌های مرتبط و عموم مردم قرار گیرد تا شهروندان با آگاهی، احتیاط و برنامه‌ریزی مناسب، هم از زیبایی و برکت بارش برف و باران لذت ببرند و هم از خطرات احتمالی آن در امان بمانند؛ بارشی که برای خراسان جنوبی، بیش از یک پدیده جوی، نشانه‌ای از امید پس از انتظار است.