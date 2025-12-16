زمانی:از تردد غیرضروری درمحورهای فیروزکوه بپرهیزید؛آماده باش دستگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانینژاد، فرماندار فیروزکوه، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به هشدار سطح قرمز هواشناسی و احتمال وقوع بارشهای سنگین، کولاک، یخبندان و مخاطرات ناشی از آن، تمامی دستگاههای اجرایی، خدماترسان، امدادی و انتظامی شهرستان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
به گفته آقای زمانینژاد، تمهیدات لازم برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی اندیشیده شده است.
درخواست از مردم برای پرهیز از تردد غیرضروری
فرماندار فیروزکوه با اشاره به همجواری این شهرستان با استان مازندران و احتمال تأثیرپذیری محورهای مواصلاتی از شرایط جوی، از مردم و مسافران درخواست کرد، از ترددهای غیرضروری بهویژه در محورهای کوهستانی خودداری کنند.
وی افزود: از مردم شریف شهرستان و مسافران درخواست میشود پیش از هرگونه سفر، از وضعیت راهها و شرایط جوی مطلع شوند.
توصیههای ایمنی به رانندگان و روستاییان
مقامات محلی همچنین به رانندگان توصیه کردند، ضمن همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ، از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها (بسترهای سیلابی) پرهیز کنند.
آقای زمانینژاد خطاب به روستاییان و دامداران نیز گفت: تمهیدات لازم را برای حفاظت از دامها و تأسیسات خود در نظر بگیرند.
شهرستان فیروزکوه در شرق استان تهران قرار دارد و برخی از محورهای اصلی ارتباطی به شمال کشور از این منطقه میگذرد. پیشبینی میشود بارشهای شدید بر وضعیت جادههای این منطقه تأثیر بگذارد.
