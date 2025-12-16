رونمایی از ۱۲ عنوان کتاب پژوهشگاه مطالعات تقریبی در هفته پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور آیت الله اراکی عضو شورای عالی حوزههای علمیه کشور و حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع، از کتابهای بهره؛ بررسی افکار، عقاید، آداب و رسوم بهره اسماعیلیه نوشته حجت الاسلام سید جلال میرآقایی، کتاب درآمدی بر جریان شناسی مذهبی عراق نوشته حجت الاسلام و المسلمین مصطفی اسکندری، درآمدی بر جریان شناسی مذهبی سوریه نوشته حجت الاسلام ذبیح الله نعیمیان، رونمایی شد.
همچنین کتابهای درآمدی بر جریان شناسی مذهبی جمهوری آذربایجان نوشته حجت الاسلام خلیل عالمی، درآمدی بر جریان شناسی مذهبی ترکیه نوشته حجت الاسلام خلیل عالمی، درآمدی بر جریان شناسی مذهبی افغانستان نوشته حجت الاسلام مصطفی اسکندری، الأسس الفکریة للمعتزلین الجدد تجاه الأحکام الإسلامی نوشته حجت الاسلام مدنی نژاد، کتاب نقشبندیه ترکیه؛ ظرفیتها، چالشها و راهبردهای تقریب مذاهب اسلامی نوشته اکرم احسانی نژاد، درآمدی بر جریان شناسی مذهبی تونس نوشته حجت الاسلام خلیل عالمی، کتاب درآمدی بر جریان شناسی مذهبی پاکستان نوشته حجت الاسلام مصطفی اسکندری، فقه خلافت داعش نوشته حجت الاسلام ذبیح الله نعیمیان و کتب جریانشناسی دیدگاهها و رویکردهای وحدت و تقریب مذاهب اسلامی از حجج اسلام مهدی عزیزی و خلیل عالمی از دیگر کتابهایی است که رونمایی شدند.
به مناسبت آغاز هفته پژوهش و با حضور حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از ۱۲ عنوان کتاب پژوهشگاه مطالعات تقریبی رونمایی شد.
