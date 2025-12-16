خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تئاتر در بیجار، سال‌هاست فراتر از یک فعالیت هنری صرف، به زبان گویای هویت، فرهنگ و زیست اجتماعی مردم این دیار تبدیل شده است.

حضور مستمر گروه‌های نمایشی این شهرستان در رویدادهای معتبر استانی و ملی، نشان می‌دهد تئاتر بیجار ریشه در تجربه، دغدغه و نگاه اندیشه‌محور هنرمندانش دارد؛ مسیری که امروز با راهیابی نمایش «نازی‌آباد» به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، بار دیگر به ثمر نشسته است.

نمایش «نازی‌آباد» به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی کامران جباری و سید یاسر هاشم‌زاده، از تولیدات گروه نمایش «چرکنویس» شهرستان بیجار است که در بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کُردی سقز موفق شد نظر هیئت داوران را جلب کند و عنوان اثر برگزیده را از آن خود سازد.

کارگردان این اثر نمایشی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت این موفقیت گفت: راهیابی «نازی‌آباد» به جشنواره فجر، حاصل سال‌ها تلاش مستمر و باور به تئاتر اندیشه‌محور در بیجار است و نشان می‌دهد اگر یک اثر از دل فرهنگ بومی برخیزد، می‌تواند در سطح ملی نیز دیده شود.

سید یاسر هاشم‌زاده با بیان اینکه «نازی‌آباد» روایتی اجتماعی با ریشه‌های فرهنگی است، افزود: داستان نمایش درباره یک خانواده کُرد گروسی است که به تهران مهاجرت کرده‌اند و درگیر بحرانی می‌شوند که از یک تصمیم ناآگاهانه آغاز می‌شود و به فروپاشی آرام روابط خانوادگی می‌انجامد.

وی ادامه داد: اعضای خانواده بدون اطلاع پدر با مهندسان کره‌ای برای نصب دکل مخابراتی در خانه‌شان قرارداد می‌بندند و همین اتفاق ساده، لایه‌های پنهان‌تری از تعارض نسل‌ها، شکاف فرهنگی و پیامدهای تصمیم‌های عجولانه را آشکار می‌کند.

کارگردان «نازی‌آباد» با تأکید بر رویکرد هویتی اثر تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما، حفظ و زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ کُردی گروسی در قالب تئاتر بوده است؛ چراکه تئاتر می‌تواند بستری زنده برای انتقال فرهنگ، زبان و زیست‌بوم فکری یک منطقه باشد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت گروه نمایش «چرکنویس» گفت: این گروه جزو موفق‌ترین گروه‌های نمایشی استان کردستان به شمار می‌رود و تاکنون در هشت دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور داشته که این موضوع نشان‌دهنده استمرار، کیفیت و نگاه حرفه‌ای در تولید آثار نمایشی در بیجار است.

هاشم‌زاده درباره عوامل اجرایی نمایش نیز اظهار کرد: نویسندگی این اثر بر عهده باقر سروش بوده و بازیگرانی چون کامران جباری، شایسته فرمانی‌فرد، محمد وطن‌خواه، خاطره اژگان، پیمان جباری و نازنین بهمنی در این نمایش ایفای نقش کرده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بیجار همواره یکی از پایگاه‌های جدی تئاتر در استان کردستان بوده و حضور مداوم آثار نمایشی این شهرستان در جشنواره‌های معتبر، نشان می‌دهد ظرفیت‌های هنری شهرستان‌ها اگر دیده و حمایت شوند، می‌توانند جریان‌ساز باشند.